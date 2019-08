Ehrennadel: Landrätin bittet um Vorschläge

von oha

21. August 2019, 17:46 Uhr

Plön | Anlässlich des Ehrenamtstages am 5. Dezember will der Kreis Plön wieder verdiente Bürgerinnen und Bürger mit der Ehrennadel auszeichnen. Kreispräsident Stefan Leyk und Landrätin Stephanie Ladwig bitten Einwohner, mögliche Empfänger bis 4. Oktober zu nennen. Die Vorschläge sind unter dem Stichwort „Tag des Ehrenamtes“ an den Kreis Plön, Stabsstelle, Hamburger Straße 17/18, 24306 Plön, per E-Mail an ehrenamt@kreis-ploen.de, zu richten, bei Fragen: Tel. 04522/743-470. Die Verleihung erfolgt am 2. Dezember im Prinzenhaus.

Für den 20. Tag des Ehrenamtes hoffen Kreispräsident und Landrätin auf die Benennung besonders engagierter Bürgerinnen und Bürger. Deren freiwilliger Dienst sollte wenig öffentlich und möglichst noch nicht durch andere Stellen gewürdigt worden sein. Die Vorgeschlagenen üben ihr Wirken langjährig in Sport, Kultur, Gesundheit, Rettungswesen, Feuerwehr, Politik, Integration, Nachbarschaftshilfe und Umwelt aus. Zu nennen sind Vor- und Zuname, Adresse und Alter des Ehrenamtlichen, Beginn und eine genaue Beschreibung seiner Arbeit.