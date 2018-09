Hutzfeld : Ehrennadel für Helmut Schröder

Hutzfelds Dorfvorsteher wird am Montag von Bürgervorsteher Alfred Jeske mit der Ehrennadel der Gemeinde Bosau ausgezeichnet

von Michael Kuhr

21. September 2018, 10:56 Uhr

Man sieht ihn meistens mit dem Fahrrad in Arbeitsklamotten gut gelaunt durch Hutzfeld radeln: Dorfvorsteher Helmut Schröder mit dem Ziel, irgendwo zu helfen und mit anzupacken. Montag wird der 68-Jährige von Bürgervorsteher Alfred Jeske vor der Gemeindevertretung mit der Ehrennadel der Gemeinde Bosau ausgezeichnet, gab Bürgermeister Mario Schmidt im Hauptausschuss bekannt. Damit würdigt die Gemeinde Bosau das hohe ehrenamtliche Engagement Helmut Schröders in der Gemeinde Bosau.

Aus Westphalen kam Helmut Schröder über die Marineunteroffizierschule erstmals mit der Holsteinischen Schweiz und seiner künftigen Ehefrau Ilse in Kontakt. „Und dann bin ich hier geblieben“, schmunzelte er. 1978 zogen beide ins schmuck umgebaute Haus nach Hutzfeld. Er wurde bei der Schleswag/Eon Elektromeister, blieb dort knapp 30 Jahre als Bezirksmeister und wurde im Zuge des Stellenabbaus mit 55 Jahren in Rente geschickt. Das ist jetzt 13 Jahre her.

Zuvor war Helmut Schröder seit 1986 im Hutzfelder Dorfvorstand aktiv und wurde im April 1988 zum Nachfolger der damaligen Dorfvorsteherin Jutta Wulf-Schnabel gewählt. „Ich erinnere mich noch gut an die Aussage von Alt-Bürgermeister Joachim Herrmann: man wächst mit seinen Aufgaben“, sagte Schröder. Und so war es denn auch. Es wurden plattdeutscher Theater-Nachmittag, Flohmarkt, die Hutzfelder Minimesse, ein Wintervergnügen, Ostereier suchen, Maibaum aufstellen oder Laternenumzug etabliert. Der Höhepunkt war 2ohl 2006 die 850-Jahr-Feier in Hutzfeld. Aus Simmerberg im Allgäu kamen Trachten- und Stimmungskappellen nach Hutzfeld und auch VHS und Dorfschaft zogen an einem Strang. So wurde auch der Treckertreff organisiert – in diesem Jahr bereits zum 13. Mal.

„Das alles ist nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern möglich“, weiß Helmut Schröder dankbar. So gab es Baumaßnahmen, Bepflanzungen, Infotafeln, eine Litfaßsäule, die Herrichtung des Dorfplatzes und, und, und. Helmut Schröder weiß: „Ohne meine Frau hätte ich das alles nicht geschafft.“ Sie müsse oft auf ihn verzichten, wenn mal wieder auf Tour im Dorf ist. Sie helfe ihm auch, die vielen Termine einzuhalten. Und wenn er unterwegs ist, dann bringt Helmut Schröder viele Eindrücke von anderen Veranstaltungen mit, die er in Hutzfeld „verwertet“.

Auch die Feuerwehr, der Helmut Schröder beim Kinderfest zur Seite steht und sowieso Helfer in vielen Belangen ist, ernannte ihn vor zehn Jahren zum „Ehrengruppenführer“. Er versorgt die Feuerwehr mit Fotos und Berichten für das Internet und gehört seit 2002 dem Kirchenvorstand an. Aktuell ist er stellvertretender V orsitzender des Kirchengemeinderates in Bosau.

Seit 41 Jahren ist Schröder im Bosauer Sportverein, half beim Aufbau der Volleyball-Sparte, war Spartenleiter der Altherren-Fußballer und spielt heute noch einmal wöchtlich Prellball. Da wird auch schnell beim Einbau eines Fahnenmastes geholfen. Und wenn mal plötzlich bei einem Hutzfelder das Fernsehprogramm ausgefallen ist, dann baut Helmut Schröder auch schnell einen neuen Empfänger ein. Anfang 2019 wird er dem DRK seine 100. Blutspende geben. Und auch die DLRG weiß die Fähigkeiten von Helmut Schröder beim Bau von Garage und Slipanlage zu schätzen.

Stolz ist Helmut Schröder auf seinen guten Draht zur Gemeindeverwaltung, wo er sich gern an den Süßigkeiten in den Schälchen im Bürgermeister-Vorzimmer bei Monika Tesch bedient, sie aber auch gelegentlich mit Leckerem wieder auffüllt. Und stolz ist er auch auf sein großes Hobby: die Fliegerei. Oft düst Helmut Schröder mit seinem Ultraleicht-Flugzeug über die Gemeinde Bosau hinweg. Das gibt ihm ganz neue Perspektiven. Die braucht der Hobby-Chronist auch als freier Mitarbeiter unserer Zeitung für seine gelegentlichen Berichte aus der Gemeinde Bosau.

„Ja, es sind die vielen, vielen Kleinigkeiten, die das Leben in unseren Dörfern auch lebenswert erhalten“, sagt Helmut Schröder entspannt. Er mache das gern. Er weiß, dass er sich auf Menschen verlassen kann: „Ich frage kurz an und dann funktioniert es. Wenn etwas anliegt, dann wird es erledigt.“ Wird das nicht machmal zu viel? „Was einer gern macht, wird einem nicht zu viel“, lächelt Helmut Schröder und blickt auf seine neue Ehrennadel. Die Auszeichnung ist ihm kein Ansporn: „Ich mache alles so weiter, wie bisher.“ Er fühle sich geehrt, dass seine Arbeit anerkannt werde. „Vielleicht war es auch ein bisschen zu früh, denn ich will ja noch weitermachen.“