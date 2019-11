Ehrenamt gefragter denn je

Freiwilligenzentrum in Preetz weitet die Arbeit nach Plön und Schönberg aus / Bestandsaufnahme übe vorhandene Vereine begonnen

Avatar_shz von shz.de

11. November 2019, 16:11 Uhr

Preetz | Das Ehrenamt ist ein wertvolles Gut, das gepflegt werden will. Das ist leichter gesagt als getan, denn immer weniger engagieren sich ehrenamtlich in der Gemeinschaft. Umso wertvoller ist das Ziel, das sich das Freiwilligenzentrum im Kreis Plön gesetzt hat, nämlich ein Bindeglied zwischen suchenden Ehrenämtlern und suchenden Organisationen zu werden.

Gegründet wurde das Zentrum 2014 im Rahmen eines EU-Projektes in Trägerschaft des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Plön-Segeberg. Seit August 2019 wird es von Ulrike Michaelis geleitet und will nun seine Arbeit nach Plön und Schönberg ausweiten.

„Gemeinsam mit Vereinen und sozialen Einrichtungen arbeiten wir an einem Netzwerk, um wertschätzend das Ehrenamt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken“, sagt Michaelis gestern zu ihrer neuen Aufgabe. „Praktisch heißt das, dass wir Freiwillige im Kreis dabei unterstützen ihre Aufgaben zu finden und entsprechende Angebote machen.“ Mit Hilfe einer Datenbank können Vereine und Organisationen und am Ehrenamt Interessierte Profile erstellen, um dann das jeweils passende zu finden.

Geplant sind nach dem Zentrum in Preetz zunächst zwei weitere Standorte in Plön und Schönberg, um für Interessenten die Wege zu verkürzen. Die Bürgermeister Lars Winter und Peter Kokocinski unterstützen dieses Vorhaben. Bereits im Frühjahr 2020 können dort Beratungsstunden angeboten werden.

Das ist das eine Ziel der Arbeit.

Derzeit ist das Preetzer Zentrum dabei, in der ehrenamtlichen Arbeit tätige Vereine und Organisationen im Kreis überhaupt einmal zu erfassen, um wissen zu können, was machen diese überhaupt. Gelistet sind derzeit rund 80 Vereine. Man habe aber nun die Ämter im Kreis angeschrieben, um Kenntnis der bei ihnen tätigen Vereine zu bekommen. „Da ist noch sehr viel Luft nach oben,“ sagt Dr. Barbara Kempe von der Geschäftsführung des Diakonischen Werkes Plön-Segeberg. Lütjenburg und Raisdorf betreiben zudem eigene Beratungsstellen.

Neu hinzu kommen wird eine Dienstleistung zur Entlastung der Vorstandsarbeit wie zum Beispiel bei der Mitgliederverwaltung der Vereine. Am 25. November um 19 Uhr findet zudem ein Informationsabend im Haus der Diakonie in Preetz statt, wo auch die Ehrenamtskarte des Landes Schleswig-Holstein vorgestellt werden soll. Die gibt es für ein dreistündiges Engagement in der Woche und bietet dafür Vergünstigungen – wie zum Beispiel kostenloses Parken schon in Flensburg, bei Kulturveranstaltungen oder VHS Kursen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die „Schularbeit“ sein, so Michaelis. Dabei sollen Schüler des 7. oder 8. Schuljahres mit dem freiwilligen Engagement vertraut gemacht werden. Dies könnte bereits über die schon bestehenden Wahlpflichtfächer geschehen mit einer wöchentlichen Schulstunde und einer freiwilligen Stunde in einer Organisation.

Erste Gespräche mit dem Schulrat des Kreises und der Leitung der Schönberger Gemeinschaftsschule seien schon sehr vielversprechend gelaufen, so Michaelis. Sie könne sich vorstellen, dass die Gemeinschaftsschule Probstei damit praktisch zu einem Modell-Projekt für den Kreis Plön werden könnte. „Wobei es den Schülern dann freistehen würde, sich einen Bereich selbst zu suchen, wo sie tätig werden wollen.“

Die Erfahrung in der Vergangenheit habe gezeigt, dass vielfach nur der Anstoß für ein Engagement gefehlt habe. Dieses könnte dann auch als Berufspraktikum anerkannt werden.

„Ohne Ehrenamt funktioniert das Zusammenleben nicht“, so das Fazit der bisherigen Erkenntnisse. Finanziert wird das Projekt für drei Jahre mit je 136.000 Euro von den Aktiv-Regionen Schwentine-Holsteinische Schweiz und Ostseeküste. Der Kreis Plön fördert das Vorhaben mit 40.000 Euro und das Diakonische Werk gibt weitere 10.000 Euro. „Unser Ziel ist es nun, mit den in Preetz gesammelten Erfahrungen in die Region zu gehen und die Menschen im Ehrenamt zu stärken“, fasste Ulrike Michaelis zusammen.