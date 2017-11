Ehemalige Zukunftswerkstatt vom Osterberg wächst zur „Wirkstatt“ heran

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 30.Nov.2017 | 15:57 Uhr

Langzeitarbeitslose aus dem Kreis Plön haben sich in einem Projekt zusammengetan, das sie „Wirkstatt“ nennen. Sie alle suchen nach neuen persönlichen und beruflichen Wegen und treffen sich regelmäßig im Osterkarree in Plön.

Um weitere Teilnehmer zu gewinnen, haben die Frauen und Männer ein Faltblatt entwickelt. Damit möchten sie weitere Teilnehmer, Unternehmen und soziale Dienstleister ansprechen, an den Treffen teilzunehmen und Netzwerke zu bilden.

Die Leitung hat Maike Hagemann-Schilling vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA, Kiel). Die Organisation ist einer der Partner im EU-Förderprojekt Sempre (Social Empowerment in rural areas/Soziale Selbstwirksamkeit in ländlichen Regionen) mit 16 Partnern in den Ostsee-Anrainerstaaten.

Zusammen mit der Wirtschaftsakademie und dem Diakonischen Werk hat der KDA zum Ziel, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern, indem diese selbst aktiv werden. So wie Nicolas Otto aus Preetz. Der 31-Jährige brach seine Fleischerlehre ab, da er mediensüchtig war, wie er freimütig erklärt. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit habe er über die Gruppe wieder kommunizieren gelernt, konnte offen seine Situation besprechen und den Umgang mit Behörden wie dem Jobcenter neu lernen. Heute geht Nicolas Otto wieder zur Berufsschule, um den mittleren Bildungsabschluss nachzuholen. Andrea Behrend aus Preetz arbeitet seit fast einem Jahr im Awo-Sozialkaufhaus. Sie findet die Wirkstatt-Gruppe interessant, weil man sich dort austauschen und Wünsche äußern könne, was und wie sich etwas an der Situation verändern ließe. Die 40-Jährige war nach ihrer Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin anderthalb Jahre Springer in Filialen und schulte danach zur Bürokauffrau um, fand aber keine feste Stelle mehr.

Ausgangspunkt war eine Zukunftswerkstatt mit 18 Betroffenen im Juli 2016 im Osterberg-Institut (Niederkleveez). Die Ergebnisse wertete man aus und präsentierte sie sozialen Dienstleistern. Neu ist außer dem Faltblatt ein zusätzlicher Termin. Die Wirkstatt-Treffen sind künftig jeden zweiten Dienstag im Monat von 9 bis 11 Uhr sowie jeden vierten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Osterkarree der Wankendorfer in der Schillener Straße in Plön.

Fahrtkosten werden auf Antrag erstattet. Wer neu hinzukommen möchte, sollte vorher Kontakt aufnehmen, da die Zeiten manchmal variieren. Annette Schwiebert-Kucharczyk, Telefon 04522/7984610 (a.schwiebert-kucharczyk@ wankendorfer.de) oder Maike Hagemann-Schilling, Telefon 0431/55779421 (maike.hage mann-schilling@kda.nordkir che.de)