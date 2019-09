Plön : Ehemalige Kreispräsidenten trafen sich

Peter Sönnichsen war Gastgeber für 13 Kollegen.

11. September 2019, 14:43 Uhr

Plön | Es ist wohl 20 Jahre her, seit sich zuletzt ehemalige Kreispräsidenten aus Schleswig-Holstein im Kreis Plön trafen. Einmal im Jahr kommen sie zusammen, um Freundschaften zu pflegen und sich über wirtschaftliche und politische Themen zu informieren. Dienstag war Peter Sönnichsen Gastgeber für 13 Kollegen, darunter mit Kläre Vorreiter und Claus Hopp auch zwei Vorgänger aus dem Kreis Plön. „Wir haben früher oft im Landkreistag zusammen gesessen und gestritten“, erzählte Sönnichsen. „Auch kulturelle Dinge verbinden uns“. Viel Anklang habe am Vormittag in Schwentinental die Vorstellung von Zukunftsthemen des Kreises Plön und der Wirtschaftsförderungs-Agentur durch Landrätin Stephanie Ladwig und Geschäftsführer Knut Voigt gefunden. Am Nachmittag führte Elke Hunzinger, Vorsitzende des Vereins Prinzenhaus, die Gruppe durch das historische Gebäude. Anschließend stand ein Besuch des Naturparkhauses auf dem Programm. Er hoffe, dass der Kreis „die Kurve kriege“ und im Naturparkverein verbleibe, so Sönnichsen.