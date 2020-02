Plön : Edelstahl- statt Plastikbecher in der Kita Osterberg

Der Round Table Malente-Eutin hat 75 neue Edelstahlbecher für die evangelisch-lutherische Kita an der Osterkirche gespendet.

von Michael Kuhr

12. Februar 2020, 13:05 Uhr

Plön | Der Round Table 122 Malente-Eutin hat 75 neue Edelstahlbecher für die evangelisch-lutherische Kita an der Osterkirche gespendet. Die Kinder hatten schon gespannt auf den Besuch von Mark Meyer vom Round Table gewartet. Denn: Sie wollten ihre alten Plastikbecher gegen neue Edelstahlbecher tauschen.

Mit großer Freude nahmen die Kinder und die Küchenkraft Nicole Steffens 75 neue Edelstahlbecher im Wert von 225 Euro entgegen. Tilda aus der Sonnengruppe meinte: „Die Plastikbecher sind nicht so toll! Die gehen so schnell kaputt!“ Und Leno aus der Sonnengruppe fügte hinzu: „Ich finde die neuen Becher klasse, die haben keinen Henkel und sehen echt cool aus!“ Matti findet die neuen Becher auch besser: „Die können wir gut stapeln.“

Die Idee zu diesem deutschlandweiten Projekt des Round Table entstand in Eckernförde. Generiert wird es vor Ort aus dem Erlös der Aktionen sowie durch Spenden der 19 Mitglieder des Round Table 122. Bis jetzt wurden schon 1500 Becher verteilt.

„Warum nimmt der Mann unsere alten Plastikbecher mit?“ fragt Matti. Er weiß auch schon was mit den alten Plastikbechern passiert: „Die werden in eine Fabrik gebracht und recycelt. Das heißt sie werden flüssig gemacht und neue Sachen werden daraus gemacht. Vielleicht Flaschen oder Joghurtbecher!?“

Müllvermeidung und Nachhaltigkeit wird in der Kita an der Osterkirche stets mit den Kindern und Eltern thematisiert, berichtet die Leiterin Katharina Sternberg: „Als kirchliche Einrichtung liegt es uns besonders am Herzen die Schöpfung zu bewahren. Also haben wir das Angebot von Mark Meyer sehr gerne angenommen.“ Für das Frühjahr sind in der Kita Projektwochen auch zu diesem Thema geplant und die Vorschulkinder besuchen demnächst das Amt für Abfallwirtschaft um vor Ort zu sehen was mit dem Müll aus der Kita und auch mit dem vielen Plastikmüll passiert.