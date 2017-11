Edeka-Räuber müssen hinter Gitter

vergrößern 1 von 1 Foto: Steenbeck 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 02.Nov.2017 | 00:48 Uhr

Die Fallhöhe konnte nicht größer sein. Auf der einen Seite wurde Freispruch gefordert, auf der anderen für bis zu sieben Jahre Haft plädiert. Die III. Strafkammer des Lübecker Landgerichts hielt sich letztlich an die Forderung der Staatsanwaltschaft. Die beiden 28-jährigen, aus dem Kosovo stammenden Angeklagten Igor T. und Vladimir K., die am 19. Oktober 2015 nach Überzeugung des Gerichts den Hutzfelder Edeka-Markt überfallen haben, müssen somit jeweils für fast sechs Jahre hinter Gitter – K. erhielt fünf Jahre und neun Monate, T. fünf Jahre und acht Monate für den besonders schweren Raub.

Mehr als zwei Stunden lang hatten Verteidigung und Staatsanwaltschaft ihre Sicht der Dinge dargelegt. „Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die beiden die Täter sind“, sagte Staatsanwältin Sabrina Parnitzke. Die Route der beiden zum Tatort mit ihrem BMW M3 konnte im Zuge der Ermittlungen über das Navigationsgerät ermittelt werden. Zeugen hatten sich Details des Fahrzeugs gemerkt – inklusive Kennzeichen. Etwa eine Stunde vor dem Überfall waren die Räuber außerdem gegen 5.20 Uhr in eine Radarfalle gerast. Über das Blitzer-Foto kamen die Ermittler schließlich auf die Spur der beiden mehrfach Vorbestraften (wir berichteten). Und sie entdeckten auch, dass der Überfall in Hutzfeld ein Teil einer Raubserie auf Edeka-Filialen rund um Hamburg war – auch wenn hierbei andere die kriminelle Hauptarbeit leisteten.

Das Fazit der Staatsanwältin, dass es „keinen Spielraum für andere Täter gibt“, stand im krassen Gegensatz zu dem, was die Verteidiger ins Feld führten. Die Räuber hätten sich im Supermarkt gut ausgekannt, seien vorbereitet und vertraut gewesen mit den Begebenheiten. „In einem Dorf wie Hutzfeld fallen Fremde auf: Wie sollen K. und T. die Tat ausbaldowert haben?“, fragte K.s Verteidiger das Gericht und führte 13 widersprüchliche Punkte auf, die beweisen sollten, dass die beiden nicht die Täter waren. Sein Anwaltskollege versuchte ebenfalls redegewandt, die Angeklagten zu entlasten. Sein Fazit: „Es sind andere gewesen als K. und T.“

„Ihre Verteidiger haben sich sehr bemüht, schlüssige Argumente zu finden. Keines der Argumente hat uns überzeugt“, sagte der Vorsitzende Richter Kai Schröder in der Urteilsbegründung, der sich von T.’s Verteidiger zu seinem sichtlichen Missfallen einem Vergleich mit „Figuren aus der Kinderwelt“ ausgesetzt sah. Das Gericht habe wie Pipi Langstrumpf agiert, sich die Welt getreu dem Motto der Astrid-Lindgren-Figur „gemacht, wie sie ihm gefällt“, ätzte der Anwalt.

Erneut versuchten die Verteidiger, den Hauptbelastungszeugen Clemens G. – Mithäftling der beiden Angeklagten – zu diskreditieren. „G. gibt kein Täterwissen wider, sondern Aktenwissen und Hörensagen“, sagte der T.s Verteidiger. G. hatte mehrfach vor Gericht von mitgehörten Gesprächen aus der JVA Lübeck berichtet. Daraus ergaben sich Einblicke, wie die Angeklagten in den Besitz des BMWs gekommen waren. Dieser stammte aus einem fingierten Einbruch (wir berichteten). „G. ist das große Pech der Angeklagten“, sagte Richter Schröder. Er habe Täterwissen präsentiert. So berichtete G. davon, dass die Räuber die Kleidung gewechselt haben sollen. Gerade in puncto Kleidung, Sprache und sonstiger persönlicher Merkmale hatte es im Prozess unterschiedliche Ansichten gegeben – auch von Seiten der zahlreichen Gutachter.

Letztlich glaubte das Gericht den Aussagen des Hauptbelastungszeugen. Die beiden Angeklagten hätten Glück gehabt, dass die mit einem Messer bedrohte Angestellte „den Überfall so

gut weggesteckt“ habe, sagte Schröder.

Das geforderte Strafmaß sei ein „herber Schlag in die Grundrechte der Angeklagten“, argumentierten dagegen die Verteidiger. Sie haben nun eine Woche Zeit, wie angekündigt in Revision zu gehen.