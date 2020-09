Edeka-Planung stocken erneut

Britta Demel widerspricht Formulierungen in der Begründung zum B-Plan / Entscheidung von Tagesordnung genommen

Avatar_shz von shz.de

06. September 2020, 12:35 Uhr

Schönwalde | Nach langen Diskussionen um den Neubau eines Edeka-Marktes als Ersatz für den kleinen Supermarkt in der Dorfmitte, dachte man seit November 2017 auf der Zielgeraden zu sein. Damals wurde der Grundstückskauf besiegelt und die Bauleitplanung begonnen. Nun stockt der Verfahren erneut. Bärbel Seehusen ließ die Auslegungsbeschlüsse für Bebauungs- sowie Flächennutzungsplan von der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Bauausschusses nehmen. Gegenüber den erstaunten Zuhörern begründete die Ausschussvorsitzende dies mit zwei schriftlich von Britta Demel eingereichten Fragen zur Einwohnerfragestunde. Sie zielten auf eine Stellungnahme der Landesplanung zur Schaffung von insgesamt 1.800 Quadratmetern zusätzlicher Verkaufsfläche in Schönwalde.

Demel ist in dritter Generation Eigentümerin des heutigen Edeka-Marktes Böckmann der auf die Gründung im Jahre 1909 zurückgeht. In der Begründung zum B-Plan wird unter anderem die Schließung des Marktes am alten Standort zugesagt. Es ist die Rede von einem „Letter of Intent“ wonach der aktuelle Standort nach Neueröffnung des geplanten Marktes geschlossen wird und die Edeka keinen zweiten Markt beliefern wird. Zudem ist in der Begründung zu lesen, dass die Gemeinde Schönwalde Untersuchungen zur Nachnutzung des bisherigen Standortes in Auftrag gegeben hat.

Auf Britta Demels Frage, wann und an wen die Gemeinde den Auftrag zur Prüfung der Entwicklungschancen erteilt habe, musste die Ausschussvorsitzende einräumen, dass man sich zwar ganz grundsätzlich mit den Möglichkeiten der Nachnutzung beschäftigt habe, aber keine Untersuchungen diesbezüglich in Auftrag gegeben habe. Demel machte zudem unmissverständlich klar, dass es bislang keine Einigung mit ihr über die Schließung des Marktes gebe: „Mit mir hat seit 2017 niemand mehr gesprochen. Der Letter of Intent ist ohne mich geschlossen worden.“

Der Darstellung, dass niemand mit Britta Demel gesprochen habe, widersprach Hauke Kallsen. Der Vertriebsleiter der Edeka Nord war auf Bitten des zukünftigen Marktbetreibers Reimer Jens jr. eigens zur Sitzung nach Schönwalde gekommen. Nach Kallsens Darstellung habe es seit 2015 Gespräche gegeben. Dies hätte ihm sein Vorgänger Michael Meinert am gleichen Tag auf telefonische Rückfrage bestätigt. Es liege auch ein fertiger Vertrag vor, der unter anderem Regelungen zur Abwicklung von Leasingverträgen und einer Entschädigungszahlung beinhalte. Dies bestätigte Britta Demel stellte aber zugleich fest, dass der Vertrag eine Sortimentseinschränkung in der Nachnutzung des Marktes enthalte, den sie nicht akzeptieren könne. In Richtung der Politik erklärte sie in den zurückliegenden Jahren zu keinem Zeitpunkt die Schließung ihres Marktes geplant zu haben. Dennoch plane die Edeka Nord seither mit Edeka Jens als Projektentwickler und zukünftigem Betreiber.

„Als man uns mitgeteilt hat, dass die Geschäftsaufgabe gar nicht geplant war, waren wir schon überrascht“, äußerte sich Bürgermeister Winfried Saak in der Sitzung. Nach dem bisherigen Verständnis der Gemeinde wären an den Gesprächen mit der Edeka sowohl neuer wie alter Betreiber beteiligt gewesen. Saak und Seehusen kündigten ein kurzfristiges Gespräche aller Beteiligten auf Einladung der Gemeinde an. Erste Gespräche dazu wurden noch am Abend der Sitzung geführt.