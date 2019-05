Eutin : Edeka-Ley spendet 2500 Euro an die DLRG

Die Hälfte der Spendengelder verbleibt in der Ortsgruppe, der andere Teil geht an die Schleswig-Holstein-Stiftung der DLRG.

von Michael Kuhr

24. Mai 2019, 13:50 Uhr

Eutin | Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) freut sich über die stolze Summe von 2500 Euro, die im Eutiner Edeka-Markt von Arne Ley aus Pfandspenden gesammelt wurden. Seit 2015 bittet Ley seine Kunden, die Pfandbons am Leergutautomaten der DLRG zu überlassen.

Die DLRG-Ortsvorsitzende Karin Masannek und Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen waren mit einer Delegation junger Lebensretter zum Edeka-Markt in der Freischützstraße gekommen, um sich bei Arne Ley, seiner Ehefrau und Sohn Liam zu bedanken. Dabei zeigten sie stolz Ausstattungs- und Ausbildungsgeräte, die von dem Erlös bereits angeschafft wurden. „Die Hälfte der Spendengelder verbleibt in der Ortsgruppe, der andere Teil geht an die Schleswig-Holstein-Stiftung der DLRG“, erklärte Karin Masannek. „So ist gewährleistet, dass die Spenden direkt dorthin gehen, wo sie benötigt werden“, ergänzt Wolfhagen. Arne Ley versprach, die Leergut-Aktion weiter aktiv zu unterstützen. Am gleichen Tag wurde im Plöner Edeka-Markt von Arne Ley ebenfalls eine Sammelbox aufgestellt, die der Plöner DLRG-Ortsgruppe zu Gute kommt.