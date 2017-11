E-Jugendliche nach 16:13-Sieg weiter ungeschlagen

von Harald Klipp

erstellt am 14.Nov.2017 | 13:27 Uhr

Die E-Jugendhandballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz bleiben in der Kreisliga Ostholstein verlustpunktfrei. Gegen die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz gelang ein 16:13 (10:3)-Erfolg.

Die Gastgeberinnen setzten sich schon zur Pause entscheidend ab. Die Holsteinerinnen präsentierten sich ballsicher und konzentriert in der Deckung. In der zweiten Hälfte ließ jedoch die Konzentration nach, womit Trainer Frank Schlemminger unzufrieden war. Die Zuordnung in der Malenter Deckung stimme nicht mehr.

So konnten die die Gäste den Vorsprung der Holsteinerinnen immer weiter verkürzen. Die starke HSG-Torhüterin Hanna Brinckmann hielt den Sieg für ihr Team fest. Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten außerdem Charlotte Bruhn (7), Mia Rönnpag (4), Leny Westphal, Lolle Schlemminger (je 2), Karlotta König (1), Marisa Haase, Madlen Molter, Louna Facklam und Jolina Assmann.