Eutin : E-Bus: Eutin will Vorreiter sein

2019 könnte der erste autonom fahrende Kleinbus durch Eutins Fußgängerzone fahre. ÖPNV-Netz wird flächendeckend überarbeitet

von Constanze Emde

20. September 2018, 19:35 Uhr

„Wir wollen die ersten mit einem autonomen Stadtbus sein“ – das war der Tenor, den der Hauptausschuss Horst Weppler, Fachdienst Regionale Planung des Kreis Ostholstein, nach dessen informativem Kurzvortrag mit auf den Weg gab.

Bereits im Frühjahr 2017 hatte sich der Hauptausschuss der Stadt Eutin für eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz von autonom fahrenden, elektrobetriebenen Kleinbussen ausgesprochen und wurde neben der Gemeinde Weißenhäuser Strand als Pilotprojekt untersucht. Das Ergebnis: „Es ist machbar“, sagte Weppler. Nun gehe es an die Umsetzungsplanung, wie genau das ganze vor Ort aussehen könne: von der Anzahl der Haltestellen bis hin zum Personal, das zu Beginn in den autonom fahrenden Bussen an Bord sein soll. Ein Gespräch mit Trans-Dev, dem nach eigenen Angaben führendem Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, habe ergeben, „dass die Fahrzeuge schon im nächsten Jahr auf der Teststrecke in Eutin unterwegs sein könnten. Und entweder man ist der Erste oder der Letzte bei der Einführung solcher Systeme“, warb Weppler dafür, die Chance zu ergreifen. Als Finanzierungsunterstützung regte er an, an die Aktivregionen heranzutreten, die sich auch schon an der Machbarkeitsstudie beteiligt hatten. Außerdem habe er bei der Eröffnung des zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) „gute Signale“ des Staatssekretärs Dr. Thilo Rohlfs erfahren, weshalb er einen Förderantrag an das Ministerium empfehle.

Die geplante Strecke soll den ZOB mit der Innenstadt verbinden. Konkret könnte der autonome Bus vom ZOB durch die Peterstraße über den Marktplatz zum Schloss und hinunter in den Seepark führen. „Der Charme dieser Strecke ist, dass Straßen und Gebiete abgedeckt werden, die sonst gar keine Berücksichtigung finden“, sagte Klaus Kibbel (SPD) in Richtung Skeptiker, die sich die Kleinbusse in der Fußgängerzone oder vorm Pflegeheim Pro Talis nicht vorzustellen vermochten. „Sowas kann auch eine touristische Attraktion sein, wenn man es richtig angeht“, sagte Behnk. Die Umstellung aller Busse in Eutin von Diesel auf Elektro, wie von der SPD angeregt, sei binnen kurzer Zeit nicht realisierbar und noch sehr teuer, sagte Weppler. „Großstädte wie Frankfurt haben für nächstes Jahr 100 Busse angefordert, am Markt sind gerade keine zu bekommen.“



Streckennetz wird überarbeitet





Neben dem autonomen Stadtbus stellte Weppler kurz die generellen Ideen des Kreises zur Neugestaltung des öffentlichen Nahverkehrs vor, um diesen attraktiver zu machen. Denn bislang, so eine aktuelle Untersuchung, beruht der ÖPNV auf der Schülerbeförderung, doch im neuen Konzept soll es Regionalbusse und Dorfbusse (Anrufbusse) geben.

Das große Pfund Eutins sei die Kreuzung von Bahn- und Buslinien. Wie zuvor der angesehene Verkehrsexperte Professor Heiner Monheim warb auch Weppler für eine andere Taktung der Linien sowie mehr Haltestellen: Zwischen jeder Zugankunft und -abfahrt liegen 30 Minuten. Die erste Überlegung sei, ab 13.30 Uhr jede Stunde eine Linie in alle Richtungen speziell für Schüler fahren zu lassen. Die Aufgabe der Dorfbusse sei es, die Orte untereinander zu verbinden, solange keine Regionalbusse fahren. Für die Regionalbusse schlägt Weppler die 30-Minuten-Taktung vor, um rechtzeitig den Anschluss an die Züge oder den ZOB zu bekommen. Außerdem greift das neue Konzept die Idee Monheims von sogenannten Rendevouz-Stationen auf – Haltestellen, an denen vier Linien kreuzen, um in alle Richtungen zu kommen. Die Regionalbusse sind für die Verteilung in die Gemeinden gedacht, die Dorfbusse für die Verbindung zwischen den Orten. Außerdem sprach sich Horst Weppler für eine deutliche Verdichtung des Haltestellennetzes aus. „Für Busfahrer macht das fast keinen Unterschied, für die Fahrgäste ist es ein enormer Vorteil“, so Weppler. Der Kreis arbeite weiter daran, werde dies auch mit anderen Gemeinden besprechen. Auch das nahm der Ausschuss wohlwollen zur Kenntnis.