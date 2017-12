Durchbruch für neue Schwentine-Brücke?

von Bernd Schröder

erstellt am 05.Dez.2017 | 14:55 Uhr

Ist das die Lösung? Im Ringen um die Verlegung diverser Ver- und Entsorgungsleitungen im Zuge des geplanten Brückenneubaus in der Hindenburgallee (L 56) zeichnet sich ein Durchbruch ab. So könnten die Leitungen in einer oder zwei Rohrbrücken verlegt werden, die zugleich als Fuß- und Radwege dienen und unmittelbar an die Straßenbrücke heranrücken. „Wir stehen der Sache positiv gegenüber“, sagte Jens Sommerburg, Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV), zu dem Vorschlag, den Gemeinde und Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) als federführender Versorger der Lübecker LBV-Niederlassung unterbreitet haben.

Zur Erinnerung: Im Frühjahr brach SH Netz aus technischen Gründen den Versuch ab, 14 Leitungen – Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser und Beleuchtung – im Bett der Schwentine zu verlegen. Der misslungene Versuch kostete laut SH Netz 160 000 bis 180 000 Euro, die sich die beteiligten Versorger teilen. Nun war guter Rat teuer. Die Gemeinde wollte aus optischen Gründen keine Rohrbrücke. Der LBV lehnte es mit Blick auf Kontroll- und Wartungsarbeiten ab, die Leitungen, wie bisher, an der Brücke zu befestigen.

Alle Beteiligten seien zufrieden, dass es nun einen Lösungsansatz gebe, den alle mittragen könnten, sagte Sommerburg. Projektleiter Frank Petzolt von SH Netz befasst sich derzeit mit den Details des Vorschlags. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir das technisch lösen können“, erklärte er. Am Montag, 11. Dezember, sei ein weiteres Treffen mit Gemeinde, SH Netz und weiteren Versorgern beim LBV geplant. Danach hoffe man, sagen zu können, ob sich die Idee wirklich realisieren lasse.

„Wir bauen praktisch zwei oder drei Brücken nebeneinander“, erläuterte Tanja Rönck. Offen sei noch, ob alle Leitungen in einem Bauwerk untergebracht werden könnten oder ob dafür zwei Rohrbrücken, links und rechts der Brücke, nötig seien. Die Lücken zwischen den zwei oder drei Brückenbauwerken sollten dann baulich so verdeckt werden, dass sie nicht mehr sichtbar seien.

Mit dem Vorschlag könnte die Quadratur des Kreises gelingen. Klappt die Umsetzung zügig, will der LBV nach Sommerburgs Worten den Brückenneubau mit einem Jahr Verzug – das hieße Oktober 2018 – in Angriff nehmen.