Durchblick

Unverhoffte Einblicke bieten die Eutiner Festspiele in diesem Jahr: Reduzierter Uferbewuchs an der Freilichtbühne eröffnet von der Lindenallee her die Möglichkeit, den Proben zu folgen. Vielleicht weckt das ja bei dem einen oder anderen Schlossgarten-Besucher die Lust, sich eine Vorstellung anzusehen. Die Festspielsaison beginnt Sonnabend, 8. Juli, mit der Premiere der Operette „Die Fledermaus“. Sie steht elf Mal auf dem Spielplan, daneben werden eine Musical-Gala (16. Juli), ein Operetten-Potpourri (28. Juli), ein Crossover-Projekt zur Oper „Freischütz“ (12. August) und ein Gala-Abend (26. August) angeboten. Karten gibt es in der Opernscheune und in der Geschäftsstelle des Ostholsteiner Anzeigers.

von Achim Krauskopf

erstellt am 01.Jul.2017 | 16:55 Uhr