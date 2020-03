Corona-Krise in malente : Düstere Aussicht für Hotels und Ausflugsschiffe

Der Saisonstart für die Ausflugschiffe ist auf unbestimmte Zeit verschoben, Hotels leiden.

von Bernd Schröder

17. März 2020, 17:41 Uhr

Eutin/Malente | Die Corona-Krise hat auch die 5-Seen-Fahrt fest im Griff. Der Saisonstart fällt ins Wasser. „Am 10. April, wie geplant, werden wir definitiv nicht anfangen“, sagte Inhaber Hinnerk Frahm. Laut Landeserlass könnten die Schiffe am 19. April in See stechen. „Aber ich gehe nicht davon aus“, sagte Frahm angesichts der Lage. Er müsse seine neun fest angestellten Mitarbeiter voraussichtlich in Kurzarbeit schicken. „Normalerweise würden wir jetzt anfangen, Geld zu verdienen. Da bleibt mir keine andere Wahl.“

Mindestens genauso düster sieht die Lage im Hotel-Gewerbe aus. „Wir haben keine Übernachtungen mehr, zu Ostern ist alles storniert“, berichtet Marlies Heusser, Mitinhaberin des „Weißen Hofs“ in Malente. Drei Feiern – eine Goldene und eine Diamantene Hochzeit sowie ein 70. Geburtstag – seien abgesagt. Zwar dürften Geschäftsreisende noch beherbergt werden, doch davon gebe es kaum noch welche. Es kämen keine Einkünfte mehr herein, aber die laufenden Kosten blieben, erklärte Marlies Heusser. Ihre Zusammenfassung der Lage: „Das ist eine große Katastrophe.“

Das Stadt Eutin konzentriert sich unterdessen seit gestern auf die Kontrolle der Gastronomie. „Wir sind mit derzeit drei Kollegen aus dem Ordnungsamt unterwegs“, erklärte Stadt-Sprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Kontrolliert würden etwa die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Tischen.