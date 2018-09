Duell der Ex-Regionalligisten

Eutin 08 erwartet heute Nachmittag um 14 Uhr in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein den SV Eichede

von Harald Klipp

21. September 2018, 23:56 Uhr

In der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein erwartet Eutin 08 am heutigen Sonnabend ab 14 Uhr den SV Eichede. Beide Mannschaften haben im bisherigen Saisonverlauf enttäuscht und stehen vor dem direkten Duell unter dem Druck des Gewinnen-Müssens.

Wie sich die Zeiten ändern. In der Saison 2015/16 fiel auf dem A-Platz des Fritz-Latendorf-Stadions die Entscheidung über den Titel in der Schleswig-Holstein-Liga. Der SV Eichede gewann 2:1 und stieg über die Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord auf. Das Gastspiel der Stormarner dauerte nur eine Saison, Eutin 08 folgte ein Jahr später – und stieg ebenso schnell wieder in die Oberliga ab. In der laufenden Serie backen beide Teams kleinere Brötchen, haben nichts mit dem Meistertitel zu tun.

Eutin 08 rangiert derzeit mit nur acht Punkten aus acht Spielen auf dem elften Tabellenplatz, der SV Eichede steht mit einem Punkt weniger unmittelbar dahinter. Beide Teams liegen damit nur knapp vor den Abstiegsplätzen. „Wir stehen also unter Druck. Daher zählen nur drei Punkte“, sagt der Eutiner Co-Trainer Tim Brunner.

Für die Eutiner gilt es zudem, das blamable Ausscheiden aus dem Kreispokal nach dem 0:4 beim Landesligisten Oldenburger SV aus den Köpfen zu bekommen. Hinter der Startaufstellung stehen noch einige Fragezeichen. Florian Ziehmer musste in Oldenburg verletzt ausgewechselt werden. Ob er gegen Eichede wieder auflaufen kann, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining. Florian Härter ist zwar aus dem Urlaub zurückgekehrt, hat jedoch nur eine Übungseinheit absolviert. Sicher fehlen werden die verletzten Torhüter Lennart Weidner und Thorge Beuck sowie der angeschlagene Lucas Schultz und der beruflich verhinderte Marvin Obenaus. „Aber wir haben genügend Alternativen, zumal Dennis Sauer wieder fit ist“, sagt Brunner. Er erwartet eine körperlich präsente Gastmannschaft und hofft, dass sein Team eine spielerische Überlegenheit in die Waagschale wirft. Brunner betont, dass die Stimmung in der Mannschaft trotz der Rückschläge gut sei, räumt aber ein, dass längst noch nicht alles rund läuft. „Wir müssen mehr Leben auf den Platz bringen, unsere Chancenverwertung deutlich verbessern und in der Defensive die einfachen Fehler abstellen“, fordert der Co-Trainer von Eutin 08. Für die Eutiner gebe es in diesem Punktspiel nur ein Ziel: Mit einem Sieg den SV Eichede auf Distanz halten.