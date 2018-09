Duell der Enttäuschten

Fußball-Oberliga: Eutin 08 tritt am Sonntag um 14 Uhr beim Tabellenletzten VfR Neumünster an

von Harald Klipp

28. September 2018, 22:50 Uhr

Für beide Mannschaften wiegen Sieg oder Niederlage im Aufeinandertreffen am Sonntag ab 14 Uhr besonders schwer. Während der VfR Neumünster mit vier Punkten und 7:27 Toren Tabellenletzter der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein ist, findet sich auch Eutin 08 im unteren Drittel der Tabelle wieder. Dabei hatte Mäzen und Fußballabteilungsleiter Arend Knoop zu Saisonbeginn noch den Einzug in das Hallen Masters der besten Fußballmannschaften des Landes in der Kieler Sparkassen-Arena als Saisonziel ausgegeben. Vom Masters-Turnier ist Eutin 08 weiter entfernt als in den letzten vier Jahren. Die Fans können sich also für das zweite Januar-Wochenende 2019 etwas anderes vornehmen.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei den Eutinern zurzeit weit auseinander. Eutin 08 legt in der Regel eine starke Anfangsphase hin – um spätestens zur Halbzeitpause den Faden zu verlieren. So auch am vergangenen Sonnabend gegen den SV Eichede, als die Eutiner den Gegner in der ersten Halbzeit beherrschten, sich einen 2:0-Vorsprung erspielten und nach dem Anschlusstor der Stormarner sichtlich das Selbsvertrauen verloren und sich mit einer resignierten Körpersprche von Minute zu Minute mehr in die letztlich auch in der Höhe verdiente 2:5(2:2)-Niederlage ergaben.

„Wir haben eine brisante sportliche Situation“, räumt Trainer Lars Callsen ein. Er ist zurzeit nicht nur Cheftrainer, sondern auch Sportlicher Leiter, beides auf Zeit, denn er hat signalisiert, dass er für beide Aufgaben in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. So muss es einen Neubeginn geben. Wie der jedoch aussehen wird, ist noch ungewiss, denn der Wunschkandidat für den Posten des Sportlichen Leiters, Hans-Friedrich „Mecki“ Brunner, hat am Mittwochabend nach reiflicher Überlegung abgesagt.

Für Sonntagnachmittag erwartet Lars Callsen „kein schönes Spiel“, angesichts der Bedeutng werden beide Teams wohl eher auf körperliche als auf spielerische Qualitäten setzen. „Wir müssen alte Tugenden wieder aufleben lassen“, hat sich Callsen vorgenommen, soll heißen: Kampf ist Trumpf!

Eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wird Marco Heskamp erleben, der vor seinem Wechsel zu Eutin 08 im Winter 2017/18 das Trikot des VfR Neumünster getragen hat. Verzichten müssen die Eutiner auf den verletzten Lenn Isenberg, fraglich ist der Einsatz von Sebastian Witt, der in der Woche wegen einer Grippe nicht trainieren konnte. Lars Callsen setzt auch in Neumünster auf seinen Kapitän: „Christian Rave ackert unermüdlich und stellt sich vorbildlich in den Dienst der Mannschaft!“ Beflügelt wird Rave durch die Geburt seines Sohnes, dem er sein Elfmetertor zum 1:0 gegen den SV Eichede gewidmet hat.

Während die Eutiner zuletzt an dem drastischen Pokal-K.o. in Oldenburg und der Niederlage gegen Eichede zu knabbern hatten, hat der VfR Neumünster vor der Partie gegen Eutin 08 Selbstvertrauen getankt. Der Mannschaft von Trainer Jörg Zenker gelang mit dem 2:1 beim TSV Lägerdorf der erste Saisonsieg, mit dem der VfR Neumünster Anschluss an die Kontrahenten im Abstiegskampf gefunden hat.