Amtsgericht Eutin : Drogenhandel: Zehn Monate Haft

Avatar_shz von Juliane Kahlke

27. November 2019, 16:13 Uhr

Eutin | Der 34-Jährige erscheint nicht zum ersten Mal vor Gericht. Acht Verfahren wegen Betrugs, Körperverletzung und Drogenhandels hatte er seit 2006 schon. Am Mittwoch musste sich der Vater von zwei Kindern wieder wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels sowie Körperverletzung verantworten.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Anja Farries wies ihm die Körperverletzung nicht nach, verurteilte den Pansdorfer aber wegen Drogenbesitzes und Handels zu zehn Monaten Haft.

Zu den Tatvorwürfen: Der Mann soll am 14. August 2018 mehr Drogen, als für den eigenen Verbrauch nötig, besessen haben. Außerdem habe er in seiner Wohnung in Timmendorfer Strand Marihuana und Haschisch gelagert, hielt Staatsanwältin Kathrin Karoß dem 34-Jährigen vor. Die Kriminologen hätten mit über 22 Gramm die dreifache Mengen der erlaubten rund sieben Gramm TCM-Wirkstoff für den Privatkonsum festgestellt, sagte Richterin Anja Farries.

Außerdem habe sich mit den Rauschmitteln ein nicht unerheblicher Geldbetrag in dem Rucksack des Mannes befunden. Die Ermittler fanden knapp 2600 Euro in Scheinen und ein wenig Münzen bei dem Deutschen, der zurzeit bei seinen Eltern in einem Nachbarort lebt.

Der Vater des Angeklagten berichtete, seinem Sohn als Ältestem 2500 Euro Sterbegeld gegeben zu haben, denn sowohl seine Frau als auch er hätten bereits bedeutende gesundheitliche Beeinträchtigungen gehabt. Warum er das Geld seinem Sohn gegeben und nicht bei der Bank oder einer Sterbegeldversicherung angelegt habe, wollte Richterin Anja Farries wissen. Der Zeuge: „Um Gottes willen, keine Bank!“ Sein Sohn wisse als Ältester um die Pflicht, die er für die Familie zukünftig habe. „Die Pflicht wird bei uns Zigeunern groß geschrieben.“

Auf Fragen der Richterin berichtete der in Lübeck geborene Angeklagte, mit zwölf Jahren mit dem Drogenkonsum begonnen zu haben. Meist seien es Haschisch und Marihuana, vereinzelte auch Härteres, einmal sogar Kokain gewesen. Der Empfänger von Sozialleistungen wies auf seine schwere Erkrankung hin, wegen der er vor zwei Jahren operiert worden sei. Als Folge könne er nicht lange sprechen, was ihm auch das Arbeiten erschwere. Bis 2014 habe er Jobs als Küchenhilfe oder im Einzelhandel übernommen.

Zum Tatvorwurf selbst äußerte sich der Angeklagte nicht, ließ aber über seinen Verteidiger Jan Weiss mitteilen, dass er ihn im Großen und Ganzen einräume.

Ganz im Gegensatz zu dem 2. Tatvorwurf, in dem er der Körperverletzung an seiner Verlobten bezichtigt wurde. Die soll er am 28. April 2019 nicht nur unflätig beschimpft, sondern ihr in Timmendorfer Strand auch ins Gesicht geschlagen haben. Die Verlobte war als Zeugin geladen, machte als Partnerin des Angeklagten allerdings vom Zeugnisverweigerungsrecht gebrauch. Sie bedauere inzwischen, den Vorfall bei der Polizei angezeigt zu haben.

Da sie der Richterin zufolge damals nicht zu Protokoll gegeben hatte, mit dem Angeklagten verlobt zu sein, fühlte ihr Richterin Anja Farries bezüglich der Ernsthaftigkeit der Verlobung auf den Zahn. Spätere Wortwechsel zwischen dem Angeklagten und der Altenpflegerin mochten deren Verbundenheit unterstreichen.

In der Urteilsverkündung folgte das Schöffengericht der Staatsanwältin, die zehn Monate Freiheitsstrafe für minderschweren Drogenhandel forderte. Da der Angeklagte den eigenen Konsum von seinen gut 400 Euro Sozialleistungen nicht zahlen könne und er auch keinen Willen zur Verhaltensänderung zeige, gab es diesesmal keine Bewährung mehr.