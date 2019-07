Aus dem Eutiner Amtsgericht : Drogendealer erhält Bewährung

Eutiner Schöffengericht verhängt anderthalb Jahre Haft gegen einen 20-jährigen Ahrensböker.

von Bernd Schröder

15. Juli 2019, 15:22 Uhr

Eutin | Füße auf dem Tisch, abfällige Bemerkungen, gespieltes Desinteresse: Als die Polizei im März 2018 das Elternhaus eines jungen Ahrensbökers bei einer Drogenrazzia auf den Kopf stellt, gibt sich dieser noch unbeeindruckt. Vor dem Eutiner Schöffengericht zeigt sich gestern ein ganz anderes Bild: keine Spur mehr vom „Big-Boss-Gehabe“, wie es die Vorsitzende Richterin Anja Farries bezeichnet. Stattdessen macht der inzwischen 20-jährige Abiturient glaubhaft, dass die Durchsuchung und deren Folgen ihn nachhaltig beeindruckt haben.

Die rechtlichen Konsequenzen des Handels mit Marihuana und Kokain bleiben dem bis dahin unbescholtenen Angeklagten trotzdem nicht erspart. Das Gericht verhängt eine Haftstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung. Außerdem muss der Heranwachsende mit ärztlichen Attests nachweisen, dass er drogenfrei ist, und mindestens drei Mal eine Drogenberatung aufsuchen. Als weitere Bewährungsauflage verhängt das Gericht 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Schon während der Hausdurchsuchung sei dem Angeklagten seine vermeintliche Coolness vergangen, wie Amtsgerichtsdirektorin Farries den Polizeiakten entnimmt. Dazu trug zum einen ein drohender Haftbefehl bei. Außerdem hatte die Polizei zeitgleich auch die Wohnung seines Bruders in Lübeck durchsucht. Und der war wohl nochmals tiefer in Drogengeschäfte verstrickt. Der Mann sitzt mittlerweile eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten in Neumünster ab.

Das Schicksal seines Bruders sei für ihn ein Weckruf gewesen, berichtet der Angeklagte: „So möchte ich auf jeden Fall nicht enden.“ Die Razzia und die Folgen hätten für ihn als das einschneidende Erlebnis gewirkt, das es brauche, um von den Drogen loszukommen. Mittlerweile habe er sich entschieden, ein Studium der Betriebswirtschaft aufzunehmen. Seine Freundin unterstütze ihn auf seinem Weg. Sie war genauso zur Verhandlung im Eutiner Amtsgericht gekommen wie seine Eltern. Dazu passt, dass der Jugendgerichtshelfer dem Angeklagten attestierte, er sei „in behüteten Verhältnissen aufgewachsen“.

Sein Drogenkonsum habe mit 16 Jahren begonnen, schildert der Angeklagte. „Das ging mit Marihuana los, steigerte sich dann zu Kokain.“ Davon habe er schließlich fast täglich 0,5 bis zwei Gramm konsumiert. Dazu beigetragen habe eine Krisensituation. So hätten sich seine Eltern getrennt, sein Großvater sei gestorben und seine Freundin für ein Jahr ins Ausland gegangen.

Im Drogenhandel habe er die Chance gesehen, den eigenen Konsum zu finanzieren. Offenbar lief das Geschäft. Als die Polizei zuschlug, fand sie nicht nur rund 730 Gramm Marihuana und knapp 15 Gramm Kokain, sondern auch 1650 Euro in bar. Das beschlagnahmte Rauschgift hatte den Angaben des Angeklagten zufolge einen Verkaufswert von mehr als 6000 Euro.

Angesichts dieser Größenordnung folgt das Gericht weitgehend Staatsanwältin Britta Berkenbusch. Sie hatte ein Jahr und acht Monate auf Bewährung gefordert, während Verteidiger Kai Wohlschläger von einer Haftstrafe nichts wissen wollte. Er forderte, von einer Jugendstrafe abzusehen. „Ich halte eine Arbeitsauflage für erzieherisch angemessen.“

Das sieht das Gericht anders. „Die Schwere der Schuld ist für uns unstreitig gegeben, das führt unweigerlich zu einer Jugendstrafe“, sagt Richterin Farries in ihrer Urteilsbegründung. Das beschlagnahmte Marihuana habe die geringe Menge für den Eigenkonsum um das 15-fache überstiegen, und auch das Kokain habe mehr als das Doppelte darüber gelegen.