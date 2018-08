Eutin : Drogen aus dem Internet

Zwei Urteile wegen Rauschgift-Delikten fielen gestern im Eutiner Amtsgericht – beide Täter waren alles andere als ausgebufft.

von Bernd Schröder

22. August 2018, 13:31 Uhr

Gleich zwei Drogenprozesse standen gestern im Eutiner Amtsgericht auf der Tagesordnung. Beide Verfahren endeten mit einer Verurteilung. Auf der Anklagebank des Schöffengerichts saßen aber keine ausgebufften Straftäter, sondern eher naive Zeitgenossen, die sich der Folgen ihres Tuns offenbar nicht recht bewusst waren.

Gemessen an den hohen Haftstrafen, die bei Drogendelikten drohen, kam besonders der erste Angeklagte ausgesprochen glimpflich davon. Das Gericht unter Vorsitz von Amtsrichterin Anja Farries verurteilte den 28-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, wegen Besitzes einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln lediglich zu 120 Tagessätzen. Die daraus resultierende Geldstrafe von 600 Euro fiel angesichts der Einkommensverhältnisse des Mannes ausgesprochen niedrig aus. Die Staatsanwältin hatte 1200 Euro gefordert.

Der Angeklagte hatte seine Taten von Beginn an zugegeben: „Es spricht viel dafür, dass Sie eine ,ehrliche Haut‘ sind“, attestierte ihm Amtsrichterin Farries in der Urteilsbegründung. Der bis zum Zeitpunkt der Tat unbescholtene Mann bezieht nach eigenen Angaben kein Hartz IV, sondern lebt von seinen Einkünften als Aushilfe bei einem Schausteller.

Anfang Juni 2017 stoppte die Polizei den Mann auf dem Weg von Groß Timmendorf nach Pansdorf. Er war nicht nur unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs, sondern hatte auch noch eine Tupperdose mit Marihuana dabei, die er den Beamten bereitwillig aushändigte. Sein Pech: Die ermittelte Menge des Wirkstoffs THC lag mit 8,2 Gramm knapp über dem Wert von 7,5 Gramm, der juristisch noch als geringe Menge gilt.

Er habe sich damals breitschlagen lassen, eine größere Menge zu kaufen, weil er damals gerade mehr Geld gehabt habe – nur für den Eigenverbrauch, beteuerte er. Allerdings habe er sich selbst gewundert, wie viel Marihuana er für 200 Euro bekommen habe. „Die Tupperdose gab es noch drauf zu“, erinnerte sich der Mann, der die Schule nach der 6. Klasse verließ und mit zwölf oder dreizehn Jahren erstmals Drogen konsumierte.

Höher fiel die Strafe im zweiten Fall aus, in dem sich ein 36-jähriger Gärtner aus Timmendorfer Strand verantworten musste. Das Gericht folgte in vollem Umfang der Forderung der Staatsanwältin und verhängte wegen Drogenhandels eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem muss der bis zur Tat ebenfalls unbescholtene Mann 800 Euro an die Drogenhilfe Eutin zahlen. Der vermutete Gewinn in Höhe von 210 Euro wird eingezogen.

Die drei angeklagten Taten ereigneten sich bereits im Herbst 2016. An die Amphetamine, die der Angeklagte teils verkauft, teils aber auch selbst konsumiert haben will, kam er auf frappierend einfache Weise. „Ich wollte das ausprobieren und habe im Internet rumgeforscht“, berichtete er. Dann sei er auf eine Seite mit entsprechendem Angebot gestoßen. „Und ich Blödmann habe das dann bestellt“, gab er zu. Sein Pech: Die Drogenhändlerin – eine Hartz-IV-Empfängerin – protokollierte ihre Drogengeschäfte minutiös. „Einen so ,ordnungsgemäßen‘ Drogenhandel hat die Kripo selten erlebt“, staunte Amtsrichterin Farries.

Als die Dealerin aufflog, erleichterte ihre genaue Buchführung der Polizei die Arbeit. Wie alle anderen Kunden geriet auch der Timmendorfer schnell ins Visier der Ermittler. Leugnen war zwecklos. Insgesamt hatte er Aufputschmittel für 900 Euro bestellt. Angesichts der Tatumstände hielt der Verteidiger der Forderung der Staatsanwaltschaft nur eines entgegen: „Ich bitte strafmildernd zu berücksichtigen, dass mein Mandant wirklich blauäugig an die Sache rangegangen ist.“ Der gab sich im Schlusswort reumütig: „Ich hab Scheiße gebaut, das sehe ich ein.“ Das Urteil akzeptierte er noch im Gerichtssaal.