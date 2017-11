DRK wird ein Unternehmen

vergrößern 1 von 3 Foto: Röhlk (3) 1 von 3





von Michael Kuhr

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:51 Uhr

Der DRK-Kreisverband Plöner Land plant die Gründung eines eigenen Wirtschaftsunternehmens. Geprüft wird aktuell, ob es wirtschaftlich ist, die Verwaltung der DRK-Kindertagesstätten zu übernehmen. DRK-Kitas gibt es in Wankendorf, Klausdorf, Raisdorf (vom DRK-Kreisverband Ostholstein verwaltet), Probsteierhagen, Selent und Laboe. Bis Jahresende soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen, erklärte Vorstandsmitglied Oliver Meyer, Leiter des Jugendrotkreuz (JRK), am Mittwoch bei der Jahresversammlung in Plön.

Zum Hintergrund: Da der Kreisverband seit Jahren rote Zahlen schreibt, haben ein beauftragtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus Hamburg und der Landesverband nach den Worten von Schatzmeister Bernd Ullrich gefordert, einen Wirtschaftsbetrieb ins Leben zu rufen, um die Einnahmen zu verbessern. Im Gegensatz zu anderen Kreisverbänden unterhält das DRK im Plöner Land seit mehr als zehn Jahren kein derartiges Projekt.

Damals ging durch Misswirtschaft das Tochterunternehmen Pflegedienst gGmbH und mit ihm der alte DRK-Kreisverband insolvent. Die Ortsvereine, die für ihre eigene Kita-Verwaltung zahlten, könnten einen Angestellten auf Kreisverbandsebene als Ansprechpartner für die Heimaufsicht mitfinanzieren. Das gewährleiste laut Meyer eine professionelle gleichmäßige Verwaltung.

Für das Projekt, das 2018 starten soll, habe man 108 000 Euro von 188 000 Euro Rücklagen vorgesehen, sagte Ullrich. Das Polster wurde 2015 bis Ende April 2016 erwirtschaftet durch die DRK-Flüchtlingsbetreuung auf Schloss Salzau. Mit 80 000 Euro würde das Haushaltsminus in 2017 und 2018 ausgeglichen.

Ullrich: „Wir haben genug Geld in der Rücklage, um arbeitsfähig zu bleiben. Wir sind in einer komfortablen Situation.“ Für 2018 rechnet er mit 28 370 Euro Verlust durch weniger Mitgliedsbeiträge, Erlösen aus Haus- und Straßensammlungen, Spenden, Lehrgängen sowie „Null“ Zuschüssen des Bundes.

Der DRK-Kreisverband hatte Ende 2016 nach Angaben des Vorsitzenden Andreas Graß 2218 Mitglieder in 16 Ortsvereinen. Er hob die Aktivitäten der 19-köpfigen Logistik- und Betreuungsgruppe sowie der Sanitätsgruppe Schönweide unter Leitung der 75-jährigen Ingrid Manzke hervor. Neu gegründet wurde eine Sanitätsbereitschaft in Preetz. Es gab eine neue Feldküche vom Kreis in 2017, 25 Erste-Hilfe-Kurse, das Teddy-Krankenhaus tourte durch die Orte, und an den Kindertagesferien im Sommer auf dem Truppenübungsplatz Todendorf nahmen 125 Mädchen und Jungen teil. 54 Mitglieder hat die einzig noch bestehende JRK-Gruppe in Görnitz (Grebin). Nach Meyers Angaben werde dort 2018 eine zusätzliche Jugendgruppe für Sechs- bis Zwölfjährige gegründet.

Vorstand Oliver Drescher berichtete von der Arbeit

der Zentralen Kontaktstelle Selbsthilfe und dem neuen Projekt „Leben mit Krebs... und Kindern“ zur Unterstützung krebskranker Eltern. Aktuell betreuten sechs ehrenamtliche Kinderpaten sieben Mädchen und Jungen in vier Familien im Kreis Plön.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden für Antje Josten (Selent) wählte die Versammlung Jörg Hoppe (49), Bauingenieur aus Kirchbarkau. Josten schied nach zehn Jahren Vorstandsarbeit aus beruflichen Gründen aus. Den Vorstand komplettiert Kreisverbandsarzt Dr. Kai-Thorsten Bretschneider. Gerd-Rüdiger Steffen, Präsidiumsmitglied des Landesverbandes, verlieh Beisitzerin Ingrid Manzke die Ehrennadel des Landesverbandes für vorbildliche ehrenamtliche Mitarbeit. „Sie sind eine tolle Botschafterin des DRK und unserer Ideale.“