DRK weiht Second-Hand-Laden ein

„Kleiderkammer klang zu verstaubt, der Second-Hand-Laden heißt jetzt Anziehpunkt.“ Kerstin Clausen, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Eutin, machte bei der Einweihung der renovierten Räume im Haus Elisabethstraße 17 keinen Hehl daraus, wie stolz Vorstand und die rund 15 Helfer auf die Modernisierung sind. Alles ist neu: Regalsysteme, Farbe, Beleuchtung, Fußboden, Raumaufteilung. Geladene Gäste schauten sich in der Damen-, Herren- und Kinderabteilung um und ließen sich über die erfolgte Sanierung und Neueinrichtung informieren.

Nach Angaben von Schatzmeister Stephan Herold kostete die Modernisierung, die im April 2017 begann, rund 25 000 Euro. Unter dem alten Nadelfilzboden wurden die alten Dielen freigelegt, André Nitsche brachte ein Stangensystem für unzählige Bügel an die Wand und baute Regale im Schuhraum ein. Helfer der alten Kleiderkammer-Gruppe, die 30 Jahre lang von Helga Zetier geleitet wurde, sortierten die gespendeten Kleidungsstücke und brachten sie an Ort und Stelle. Gut bestückt sei nun die Damenabteilung, für die Herren gebe es etwas weniger, dafür umso mehr Babybekleidung, erzählte Michaela Uchneytz, Helferin seit rund 20 Jahren. Sie ist jetzt für die Kasse verantwortlich und betonte die günstigen Preise zwischen einem und fünf Euro. Im Bestand habe man auch Bett- und Tischwäsche. Kinder, die ihre Eltern begleiten, bekommen jeweils ein Kuscheltier geschenkt. Verkauft werde jetzt ausschließlich an Bedürftige nach Vorlage eines Renten-, Einkommens- oder Jobcenterbescheides, so Clausen. Geöffnet ist der Anziehpunkt donnerstags von 15 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr.

Im Anschluss an die Einweihung folgte die Jahresversammlung mit Ehrungen. Klaus-Dieter Schulz, Präsidiumsmitglied des DRK-Kreisverbandes Ostholstein, verlieh dem Leiter Aktiver Dienst (ehemals Bereitschaft) Martin Kuhlmann die goldene Ehrennadel für 35 Jahre aktiven Dienst im DRK. Der 47-Jährige trat mit zwölf Jahren ins Jugendrotkreuz ein. Auszeichnungen gingen außerdem an Marlene Nitsche (25 Jahre aktiver Dienst), Ute Maeser (10) und Kerstin Clausen (5).

Das Agnete-Riedel-Hollmichel-Haus des DRK war bis in die 80er-Jahre ein Lokal namens „Haus David“. Durch eine Erbschaft war das DRK in der Lage, das Gebäude auf Leibrente zu erwerben, erzählte Herold. Ausgelöst wurde die umfassende Renovierung durch die Flüchtlingswelle 2015/2016. Damals reifte der Entschluss, mehr Platz zu schaffen um der Nachfrage gerecht zu werden.