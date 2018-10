Dritter Sieg in Folge

Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein: Eutin 08 gewinnt gegen Inter Türkspor Kiel mit 4:0(1:0) Toren

von Harald Klipp

21. Oktober 2018, 21:09 Uhr

Rasmus Tobinski hat bei Eutin 08 schwierige Zeiten hinter sich. Er war direkt aus der A-Jugend von Holstein Kiel zu Eutin 08 gekommen, erkämpfte sich dort in der Regionalliga den Platz als einzige Spitze, musste aber oft Kritik einstecken, wenn der Ball nicht im Tor landete. In dieser Saison ist das deutlich anders. Mit seinen Saisontoren 10 und 11 schoss er Eutin 08 gegen Inter Türkspor aus der Ergebniskrise und sich selbst – gemeinsam mit Tobias Hass vom Heider SV – an die Spitze der Torjäger-Rangliste der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein. Eutin 08 feierte mit dem 4:0(2:0) gegen Inter Türkspor Kiel den dritten Sieg in Folge und klettert in der Tabelle auf den achten Platz.

Die 180 Zuschauer waren von der Leistung der Eutiner hörbar angetan: Es gab Beifall auf offener Szene, als Marco Heskamp freigespielt worden war und im Kieler Strafraum auftauchte, dann aber an Torhüter Hüsnü Özdemir scheiterte (20.). Und auch beim Gang in die Kabine wurden die Spieler von Applaus begleitet.

Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo, dabei hatte der Ex-Eutiner Benjamin Petrick das Überraschungsmoment auf seiner Seite, als er den ersten Angriff mit einem schönen Schuss aus spitzem Winkel abschloss, aber im glänzend parierenden Lennart Weidner zwischen den Eutiner Pfosten seinen Meister fand (1.). „Mit Weidner ist eine hohe Qualität ins Eutiner Tor zurückgekommen“, sagte Gästetrainer Harry Witt. Seine Mannschaft hatte in den ersten zehn Minuten mehr Ballbesitz, ließ Eutin 08 kaum aus der eigenen Hälfte herauskommen. Doch dann befreiten sich die Gastgeber mit einer sehenswerten Kombination, bei der letztlich Tim Gürntke in den Lauf von Tobinski passte, der im Fallen zum 1:0 traf (12.). „Unsere Tore entstehen aus Spielzügen und nur sehr selten aus Einzelaktionen“, stellt Rasmus Tobinski fest, der seine gute Trefferquote auch als Ergebnis von Teamwork erlebt: „Ich werde immer klasse bedient!“

Gegen Inter Türkspor entwickelte sich eine Partie auf hohem Niveau, in der sich beide Kontrahenten nichts schenkten. Dabei ging es auch hart zur Sache, so prallte Arian Jasari bei einem Zweikampf im Mittelfeld in vollem Tempo mit Christian Rave zusammen, der in der Folge die Zähne zusammen beißen musste, weil er heftig am Schienbein erwischt worden war (30.). Schiedsrichter Patrick Schwengers gab Freistoß für Kiel. Drei Minuten später überwand Petrick Weidner, doch sein Schuss krachte an den Pfosten, auf der anderen Seite passte Tobinski auf Sebastian Witt, dessen Schuss jedoch Özdemir mit einer reaktionsschnellen Fußabwehr entschärfte (35.).

Nach der Pause suchte Eutin 08 die Entscheidung. Der aufgerückte Moritz Achtenberg köpfte nach einer Rave-Ecke aufs linke Eck, doch dort stand Shpend Shekrani und schlug den Ball von der Linie (49.) Auch das 2:0 erzielte Tobinski, der an der Strafraumgrenze den Ball annahm, kurz hoch sah und den Ball platziert genau ins linke untere Eck schoss, Özdemir konnte dem Ball nur noch hinterherschauen (56.). Den gefährlichsten Angriff der Gäste entschärfte wiederum Weidner, der einen Schuss von Erdogan Cumur aus kürzester Entfernung sicher festhielt (60.).

Das Eutiner Selbstvertrauen wuchs mit jedem gewonnenen Zweikampf. Das Zusammenspiel klappte wie am Schnürchen, der eingewechselte Kevin Hübner spielte den Ball in die Gasse, dort sprintete Sebastian Witt dem Ball hinterher – und schob ihn zum 3:0 ins Netz (65.). Als Lennart Weidner einen Schuss von Aladji Barrie mit einem Reflex abwehrte, war klar, dass Inter Türkspor den Kürzeren zieht (72.). Özdemir verhinderte mit einer Glanzparade, dass Tobinski seinen dritten Treffer erzielen konnte (76.). Doch in der 82. Minute war der Kieler Schlussmann zum vierten mal geschlagen. Dieses Mal war Kevin Ferchen zur Stelle. der für den fleißigen Florian Härter eingewechselt worden war. Özdemir konnte einen Schuss von Thies Borchardt nur nach vorne abprallen lassen, Ferchen reagierte blitzschnell und schob den Ball zum Endstand ins Tor (82.).

„Letztes Jahr war mein erstes Herrenjahr, da war es für mich schwer, mich in Eutin zurechtzufinden“, sagte Rasmus Tobinski erleichtert, der sich für sein enormes Laufpensum mit den beiden ersten Toren belohnte. „Es tut gut. Ich glaube, wir haben wieder ein bisschen Kredit erspielt“, sagte Trainer Lars Callsen. „Ich hoffe, es macht den Leuten Spaß, wenn sie hier hoch kommen.“ Die Mannschaft arbeite sehr gut, setze die Spielvorbereitung des Trainergespanns, das großen Wert auf die Beobachtung der Gegner lege, sehr gut um.

Harry Witt meinte: „Auf beiden Seiten waren Torchancen da, leider hat sie aber nur eine Mannschaft genutzt.“ Er haderte mit der Abwehr seines Teams. „Wir haben drei Tore vorgelegt.“ Letztlich sei der Eutiner Sieg aber verdient.

„Wir dürfen jetzt nicht aufhören“, mahnte Rasmus Tobinski. Der Blick auf die Oberligatabelle zeigt, dass nach neun Punkten in Serie der Startplatz beim Hallen Masters im Januar in der Kieler Sparkassenarena in die Nähe gerückt ist. Dort sind die besten acht Mannschaften des Landes, also Zweitligist Holstein Kiel, die Regionalligisten Weiche Flensburg 08 und VfB Lübeck sowie die fünf besten Oberligisten startberechtigt, ausgenommen sind die zweiten Mannschaften des VfB Lübeck und von Weiche Flensburg 08. Aktuell würde der sechste Rang reichen, auf dem der TSV Bordesholm mit 19 Punkten steht, Eutin 08 ist mit 18 Zählern Achter...