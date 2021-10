Fussball-Oberliga Süd : Dritter Derbyversuch für Eutin 08

Das Spiel gegen den Oldenburger SV am Sonnabend soll für die Eutiner endlich Punkte bringen.

An das erste Ostholsteinderby vor zwei Wochen haben die Fußballer von Eutin 08 keine guten Erinnerungen. Nach einem guten Start kassierten die Eutiner im Hinspiel eine Rote Karte gegen Paul Meins, in deren Folge der Oldenburger SV durch Kevin Wölk 2:1 in Führung ging, dann kassierte auch noch Sören Lepin Gelb-Rot wegen eines Foulspiels, das zum Elfmete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.