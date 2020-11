Ostholstein : Dritter Corona-Toter im Kreis

In der Nacht zu heute ist eine dritte Person in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit.

17. November 2020, 15:01 Uhr

Eutin | In der Nacht zu heute ist eine dritte Person in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit. Drei weitere Fälle positiv Getesteter ist seit Montag hinzugekommen, weshalb die Zahl der bislang getesteten Gesamtinfektionen auf 468 steigt, die Zahl der aktuell erkrankten sinkt aber auf 148 (Montag meldete das Gesundheitsamt noch 150). Das hänge mit den Quarantänezeiträumen zusammen. Fünf Menschen werden weiterhin in Kliniken aufgrund ihrer Virus-Erkrankungbehandelt, 937 sind aktuell in Quarantäne. Der Inzidenzwert der Fälle binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt damit laut RKI bei 34,4 im Kreis.