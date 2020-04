Hutzfeld : Dringende Entscheidungen sind nötig

Selbst in Zeiten der Corona-Krise tagt die Bosauer Gemeindevertretung: nächste Sitzung am 8. April um 19.30 Uhr in der Turnhalle.

von Michael Kuhr

03. April 2020, 12:07 Uhr

Hutzfeld | Es muss dringend sein, wenn eine Gemeindevertretung trotz der Corona-Krise zusammenkommt. Die Bosauer Gemeindevertretung trifft sich am Mittwoch, 8. April, um 19.30 Uhr in der Turnhalle zu ihrer nächsten Sitzung, teilte Bürgermeister Eberhard Rauch mit.

Stefan Dockwarder, Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Großer Plöner See, wird in Hutzfeld selbst die Protokollführung übernehmen, wie er im OHA-Gespräch sagte. Er wolle seine Mitarbeiter dafür in dieser Zeit nicht einsetzen. Die Dringlichkeit begründet Dockwarder darin, dass der Bosauer Haushalt für 2020 noch nicht beschlossen ist. So könne auch kein Geld ausgegeben werden, das in der Wirtschaft jetzt dringend benötigt werde.

Die Begehrlichkeiten in der Gemeinde sind sogar noch etwas gestiegen. Der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt erhöhte sich um 55.200 Euro von bisher 198.000 Euro auf 253.200 Euro. Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde, die Hebesätze für die Grundsteuer A (360), die Grundsteuer B (360) und die Gewerbesteuer (267 Prozent) sollen nach einem Beschluss des Geschäftsausschusses allerdings unverändert bleiben. Hintergrund: es gibt in Bosau einen Betrieb, der sich extra wegen der niedrigen Gewerbesteuer angesiedelt hat und trotzdem das Gemeindesäckl exorbitant füllt.

Die Schulden der Gemeinde Bosau haben sich in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt und liegen Ende 2019 bei 1,328 Millionen Euro. Vor fünf Jahren lagen sie noch bei rund 700.000 Euro. Dabei müssen in diesem Jahr im Bereich des Brandschutzes bewegliche Sachen des Anlagevermögens ersetzt werden, um die Einsatzfähigkeit der acht Ortswehren der Gemeinde Bosau zu gewährleisten. Für die Außenstelle in der Wilhelm-Wisser-Schule und die Heinrich-Harms-Schule ist die Erneuerung des Mobiliars und die Anschaffung neuer digitaler Ausrüstungsgegenstände vorgesehen. Im Bereich des Bauhofes sollen verschiedene Geräte angeschafft werden.

So will zumindest die SPD die Reißleine ziehen. Der Gemeindevertretung liegt ein Antrag von Birgit Steingräber-Klinke vor, wonach die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer und Hundesteuer nach einer Aussprache zum Haushalt gegebenenfalls angepasst werden sollen. Die SPD, so Steingräber-Klinke im OHA-Gespräch, habe aber mehr die Erhöhung der Grundsteuer A und B im Kopf. „Die jetzt festgelegten Steuersätze müssen auf den Prüfstand, denn unser Schuldenstand steigt durch die vielen neuen Ausgaben wie Kanalisation, Kindergärten, Schule und Straßen in der Gemeinde ständig“, schreibt Steingräber-Klinke. Auch in Zeiten der Corona-Krise seien alle Bürger gefordert, sich an der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan soll die Aufwandsentschädigung für die Dorfvorsteher um 1000 auf 10.800 Euro erhöht werden. Ein Öleinsatz in Thürk hat die Feuerwehr fast 10.000 Euro gekostet, Reparaturen an Dächern gemeindeeigener Gebäude sind fällig: zusammen 8000 Euro. Die Unterhaltung des Ehrenmals kostet 1000 Euro und ein Zuschuss an die Kita-Eltern rund 8000 Euro. Angesagt sind die Oberflächenentwässerungen in Hassendorf (81.000 Euro), Quisdorf (5000 Euro) und Liensfeld (12.000).

Dazu hat die Gemeinde Bosau rund 34 Kilometer Gemeindewege Erster Klasse und rund 25 Kilometer übrige Gemeindewege zu unterhalten. Vordringlich ist die Unterhaltung der Wege, die in den 1970er Jahren im Rahmen der „Grünen P!anmitte“ erstellt worden sind.

Der Kurbetrieb, der von der Touristinfo Plön übernommen wird, weist in Bosau für die Gemeinde eine Unterdeckung aus. Das wirtschaftliche Ergebnis nach der Haushaltsplanung wird als unbefriedigend bewertet, da besondere Rücklagenbildungen für den Kurbereich nicht erfolgen können. Einzelmaßnahmen werden aus dem laufenden Haushalt der Gemeinde finanziert. Die Einführung der Fremdenverkehrsabgabe habe nur eine Teildeckung der Ausgaben erreicht.

Und es kündigen sich schon die nächsten Ausgaben an: ein gemeindeeigenes Gebäude in Hutzfeld soll noch in diesem Jahr für dringend notwendige Kinderbetreuungsplätze hergerichtet werden. Das Haus soll deshalb in eine Kindertagespflegeeinrichtung umgebaut werden. Zur Modernisierung des Hauses mit Planung und Umbau zur Kita will die Gemeinde Bosau ein Architektenbüro beauftragen.