Malente : Dreitägiges Fest mit 14 Musikzügen

Im Kneippheilbad steigt vom 31. Mai bis 2. Juni das 37. Internationale Musikfest.

von Bernd Schröder

26. Mai 2019, 17:00 Uhr

Malente | Freunde von Spielmannszügen, Brassbands und und Fanfarenzügen bietet Malente am Wochenende wieder einen musikalischen Höhepunkt. Beim 37. Internationalen Musikfest von Freitag bis Sonntag, 31. Mai bis 2. Juni, spielen 14 Orchester und Musikzüge auf der auf der Kurparkbühne, dem Diekseeponton, dem Lenter Platz und bei diversen Platzkonzerten in der näheren Umgebung.

Musikzüge aus dem In- und Ausland

Organisationsleiter Manfred Buck vom Malenter Spielmannszug als Veranstalter erwartet hunderte Musiker aus dem In- und Ausland im Kneippheilbad. So hat sich aus Polen das Jugendblasorchester Brestivia – mit Tanzensemble – angemeldet. Vom Niederrhein kommen die Bigband „Nette Stölle Jonges“ und die Ruhrpott-Guggis. Der Musikzug Goslar sowie der Musikzug Munster vertreten Niedersachsen. Aus Hessen wird der Spielmanns- und Fanfarenzug Witzenhausen anreisen. Brandenburg wird durch „Con Passione“, das Flötenorchester aus Eberswalde vertreten. Das Jugend-Show-Musikkorps Ahoy Hamburg ist dabei. Aus Schleswig-Holstein kommen etwa die Deutsche Jugend-Brass-Band aus Lübeck und der 1. Fanfarenzug Groß Grönau „The Red Blacks Powerbrass“.

Das Fest beginnt am Freitagabend mit einem Konzert der polnischen Brassband und anschließendem Tanz im Kurparkzelt. Der Samstagabend startet mit einem Konzert des Musikzuges Munster. Anschließend steigt die große Kurpark-Party mit dem HRC-Musicteam.

Bereits am Samstagvormittag erklinge in Malente überall Musik, etwa beim Eröffnungskonzert mit dem Jugendblasorchester Brestivia um 11 Uhr auf dem Lenter-Platz, am Nachmittag spielen die bereits anwesenden Musikkapellen im Kurpark.

Großkonzert im Kurpark

Am Sonntag wird das Musikfest mit einem Weckmarsch ab 9 Uhr eröffnet, es folgen diverse Platzkonzerte. Um 13 Uhr beginnt der Sternmarsch in den Kurpark. Gegen 13.30 Uhr steigt dort ein Großkonzert aller Musikzüge.

Bei Regen findet die Veranstaltung im Kurparkzelt oder der Konzertmuschel statt. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.