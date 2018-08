Drei weitere Spieler gehen

von Harald Klipp

16. August 2018, 23:56 Uhr

Beim ehemaligen Eishockey-Oberligisten EHC Timmendorf 06 verlassen immer mehr Spieler den Verein. Nach Daniel Lupzig, Patrick Saggau (beide zu den Crocodiles Hamburg) und Dominik Steck (HSV) gaben in dieser Woche drei weitere Spieler ihren Wechsel bekannt. Goalie Jordi Buchholz und die Stürmer Kenneth Schnabel und Tauno Zobel schlossen sich dem Adendorfer EC an und laufen künftig in der Regionalliga auf.