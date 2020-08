Ostholstein : Drei Wasserversorger rufen zum Wassersparen auf

Keine Engpässe erwartet - verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource erforderlich.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

17. August 2020, 12:25 Uhr

Sierksdorf/Grömitz | Die Zweckverbände Ostholstein (ZVO) und Karkbrook sowie der Wasserbeschaffungsverband Fehmarn appellieren an die Ostholsteiner, sorgsam und verantwortungsbewusst mit Trinkwasser umzugehen.

„Die hohen Temperaturen und das zurzeit sehr große Touristenaufkommen haben zu einer sehr hohen Wassernachfrage geführt. Diese wird sich in den nächsten Tagen noch fortsetzen“, teilte das Trio mit. Daher sei ein sparsamer Umgang mit dem Trinkwasser besonders wichtig. „Schaut man dabei noch auf den Klimawandel und seine Folgen, sollte ein verantwortungsvoller Umgang mit der kostbaren Ressource auch langfristig im Sinne aller sein.“ Auf dieses Bewusstsein hinzuwirken sei die Aufgabe und zugleich Bitte der Wasserversorger an die Bevölkerung. „Zwar ist die Wasserversorgung der Bevölkerung ausreichend gesichert“, bestätigen die Verbände einstimmig, „die gesamte Versorgungsinfrastruktur im Kreis ist bereits auf eine Maximalbelastung ausgelegt“. Das sei notwendig, um die saisonalen Schwankungen in der Touristenregion Ostholstein auszugleichen und Bürger wie Urlauber sowie Krankenhäuser, landwirtschaftliche und touristische Betriebe zuverlässig mit Trinkwasser zu versorgen. So ist nun jeder Ostholsteiner aufgerufen abzuwägen, ob ein Wasserverbrauch in allen Fällen wirklich notwendig ist oder vielleicht doch eingespart werden kann. Zum Beispiel komme der Rasen auch ohne regelmäßige Bewässerung aus, der Pool müsse nicht neu befüllt werden. Auch sei die Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung sinnvoll und hilfreich. „Ein bewusster und sparsamer Umgang mit Trinkwasser gewährleistet auch zukünftig die hohe Versorgungssicherheit im Kreis und ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz“, teilten die drei Versorger weiter mit.