Drei Tage regiert wieder Blues

Bei der German Blues Challenge bewerben sich fünf Gruppen um ein Ticket für internationale Wettbewerbe / Konzert von vier Gastbands

von Achim Krauskopf

09. September 2019, 16:04 Uhr

Eutin | Der Preis: Ein Ticket zur Teilnahme am Internationalen Blueswettbewerb in Memphis (Tennessee) in den USA im kommenden Jahr. Und die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Das haben die Musiker von fünf Bands vor Augen, die sich kommendes Wochenende einer Jury und dem öffentlichen Publikum stellen.

Die 10. German Blues Challenge in Eutin wird vom Verein Baltiv Blues im Rahmen einer dreitägigen Freiluftveranstaltung vom 13. bis 15. September auf dem Markt organisiert. Neben fünf Formationen die sich durch eine Abstimmung im Internet für das Finale qualifiziert hatten, treten vier Gastbands auf. Der Eintritt ist an allen drei Tagen wie gewohnt frei.

Am Freitag spielen zwei Bands mit Musikern aus Nordamerika: Den Anfang machen Dede Priest & Johnny Clark And The Outlaws (USA/NL), die abwechslungsreichen Crossover-Blues spielen. Es folgt die Phil Gates Band (USA) mit einem Mix aus Soul, Funk und Chicagoblues.

Sonnabend treten die fünf Bands auf, die nach Memphis wollen: Andreas Diehlmann Band, Bad Temper Joe, Hot’n’Nasty, Jimmy Cornett & The Deadmen und The Bluesanovas. Zwischen den Auftritten werden durch Abstimmung vergebener German Blues Awards in acht Kategorien überreicht. Außerdem rahmen zwei Auftritte der Chloé Watkinson Band, die eigens für das Wochenende aus Kanada einfliegt, die Auftritte der Wettbwerber.

Chloé Watkinson, die zum ersten Mal in Deutschland istm, singt modernen Blues. Die Kandier werden Sonntag noch einmal auf der Bühne stehen: Dort treten erst die Preisträger der aktuellen Blues Challange auf, dann Chloé Watkinson und ihre Band, mit einem dritten, komplett neuen Set, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Den Abschluss liefert das Kalle Reuter Trio. Der 19-jährigte Kalle Reuter aus Kiel wird seit einigen Jahren vom Verein Baltic Blues unterstützt, er wird mit zwei Kollegen Cover und Eigenkompositionen spielen,

Der Förderverein Eutiner Blues unterstützt erstmals die Veranstaltung finnaziell. Dadurch sei eine deutlich größere Bühne als in den Vorjahren möglich geworden.





Infos: www.bluesfest-eutin.de









Freitag, 13. September

18 Uhr: Dede Priest & Johnny Clark And The Outlaws (USA/NL, Cross over Blues

21 Uhr: Phil Gates Band (USA/D), Chicago, Soul, Funk



Sonnabend, 14. September

17.30 Uhr: Verleihung German-Blues-Award, Kategorie Solo-Duo

17.40 Uhr: Konzert Chloe Watkinson Band (CDN), Contemporary Blues

18.15 Uhr: Einführung in die Abläufe

18.30 Uhr: Hot’n’Nasty (Wettbewerbsband)

19.00 Uhr: Verleihung German-Blues-Awards, Kategorie Tonträger

19.15 Uhr: Bad Temper Joe (Wettbewerbsband)

19.45 Uhr: Verleihungen German-Blues-Awards, Kategorien Drums & Medien

20 Uhr: Jimmy Cornett & The Deadmen (Wettbewerbsband)

20.30 Uhr: Verleihungen German-Blues-Awards, Kategorien Piano & Club

20.45 Uhr: The Bluesanovas (Wettbewerbsband)

21.15 Uhr: Verleihungen German-Blues-Awards, Kategorien Band & Festival

21.30Uhr Andreas Diehlmann Band (Wettbewerbsband)

22 Uhr Konzert Chloe Watkinson Band

22.30 Uhr: Bekanntgabe Gewinner German Blues Challenge 2019

22.45 Uhr eventuell Session



Sonntag, 15. September

14.00 Uhr: Preisträgerkonzert, Sieger Challenge

15.30 Uhr: Chloe Watkinson Band

17.00 Uhr: Kalle Reuter Trio (D) Rockin’ Blues







Die internationale Jury

Tim Schauen (D), Redakteur Deutschlandfunk

Uwe Mamminga (D), Veranstalter, Downtown Blues Club

Chloe Watkinson (Kanada), Musikerin

Chris Kramer (D), Musiker

Andreas Bock (PL), Musiker

Trond Johnson (N), Vorstand norwegische Blues Union und Veranstalter