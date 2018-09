Drei Punkte für Jannik Niebergall

Fußball-Verbandsliga Süd: SG Sarau/Bosau besiegt den SSV Pölitz mit drei Spielern mehr mit 3:2(1:1) Toren

von Harald Klipp

23. September 2018, 21:14 Uhr

„Wir haben das Spiel heute auch für Jannik gewonnen“, sagte Trainer Jürgen Oelbeck unmittelbar nach dem Schlusspfiff, als die SG Sarau/Bosau in der Verbandsliga Süd den SSV Pölitz mit 3:2(1:1) Toren niedergerungen hatte. Viel schwerer als die drei Punkte wiegt aber die Verletzung von Jannik Niebergall (kleines Foto). der nach einem Foulspiel an ihm mit einer Schienbeinverletzung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Die Diagnose: Schwere Prellungen an Schien- und Wadenbein sowie am Sprunggelenk.

Schiedsrichter Justin Rave Fedde hatte am Samstagabend ein schweres Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit entschied er nach einem harten Foul von Jan-Patrick Lütje auf Freistoß für die SG Sarau/Bosau und zückte die Gelbe Karte. Die Sarauer protestierten energisch – und der Schiedsrichterassistent gab nach einem kurzen Zwiegespräch den entscheidenden Hinweis: Fedde korrigierte sich und zeigte Lütje die Rote Karte. Bis dahin hatten die Pölitzer gut mitgehalten und waren durch Jonas Klaus in Führung gegangen (30.). Malte Villbrandt sorgte mit einem 18-Meter-Freistoß, den er gefühlvoll genau ins rechte Eck drehte, für den Ausgleich (36.).

Nach der Pause beherrschten die Gastgeber das Geschehen, waren in Überzahl jedoch im Abschluss gegen kampfstarke Pölitzer nicht konsequent, so konnte SSV-Torwart Dominik Lindtner binnen weniger Sekunden dreimal den Rückstand verhindern (60.). Als Lennard Jakubenko mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck das 2:1 markiert hatte, schien das Spiel entschieden, zumal auch der Pölitzer Bennet Kallenbach wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde (87.). Villbrandt sorgte für das 3:1 (88.), doch der SSV Pölitz nutzte einen Abwehrfehler und kam mit einem sehenswerten Heber von Julian Ramm auf 2:3 heran (90.).

Es blieb hektisch: In der Nachspielzeit schickte Schiedsrichter Fedde auch noch den Pölitzer Nico Ploog mit Gelb-Rot vom Platz.

Jürgen Oelbeck dachte nach dem Spiel vor allem an den jungen Jannik Niebergall, der wegen seiner enormen Schnelligkeit oft gefoult wird: „Da wünsche ich mir, dass ihn die Schiedsrichter besser schützen.“