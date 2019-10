Drei neue Veröffentlichungen von der deutschen Französin

von Michael Kuhr

28. Oktober 2019, 16:49 Uhr

Plön | Martine Lestrat ist sichtlich zufrieden: gleich drei neue Veröffentlichungen stellt die in Deutschland lebende Französin am kommenden Samstag, 2. November, nachmittags beim Autorentag in der Eutiner Buchhandlung Hoffmann vor.

Im April ist das Buch „Bonjour Deutschland!“ als Sonderedition in Großdruck veröffentlicht worden. „Es ist nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung, sondern auch für Leute, die ganz entspannt lesen möchten“, schmunzelt Martine Lestrat. Erst Anfang Oktober ist das neues Buch „Feierabend!“ erschienen. Darin sind Geschichten von 36 Autoren rund um das Wort „Feierabend“, das so viel mehr sein kann, als nur das Ende eines Arbeitstages. Ihr Text „Au revoir, liebe Routine“ hat Martine Lestrat schon bei zwei Lesungen vorgetragen. Erst vor ein paar Tagen ist das Buch „Weihnachtsgeschichten – Angerichtet und fein gewürzt“ erschienen. Drin teilen 15 Autoren aus Deutschland und Österreich Geschichten mit und ohne Rezepte zum Kochen und Backen. „Deutsche Raclette“ heißt die Geschichte von Martine Lestrat in diesem Buch. Klar, dass es dabei wieder um deutsch-französische Unterschiede geht.

Doch die deutsch-französische Autorin Martine Lestrat schaut auch in die Zukunft: „Es könnte sein, dass ich im Sommer 2020 bei einem besonderen Projekt mitmachen werde.“ Sie habe ihre Bewerbung vor einigen Tagen geschickt. Ihre nächste Lesung ist am Freitag, 1. November, beim Kulturverein Probstei in Wisch. Am Samstag, 2. November, wurde sie zum Autorentag von der Buchhandlung Hoffmann in Eutin eingeladen. Sie wird - wie vier weitere Autoren – aus ihren Werken lesen und über die Arbeit erzählen. Am Freitag, 8. November, ist Martine Lestrat beim Freien Radio Neumünster gemeinsam mit Arne Gloe am Akkordeon und Stefan Back am Saxofon bei der Veranstaltung RadioFon – Frankreich / Deutschland – unterwegs. Und bei der „Buch-Berlin“ nimmt sie am Samstag und Sonntag, 24. und 25. November, teil.