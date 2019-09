Eutin : Drei neue Schulrekorde beim Voßlauf

Gut 500 Schüler und Eltern kämpften beim traditionellen Voßlauf des Gymnasiums um die Titel.

15. September 2019, 08:18 Uhr

Eutin | Der neue Schulrekord von Daniel Garschke war der Höhepunkt des traditionellen Voß-Laufes am Samstagvormittag. Der 18-jährige Athlet vom PSV Eutin absolvierte die Zehn-Kilometer-Strecke um den Eutiner See in 32:45 Minuten und unterbot damit den alten Rekord, der bei 33 Minuten lag. Über 500 Schülerinnen und Schüler sowie Eltern nahmen bei besten äußeren Bedingungen am diesjährigen Voß-Lauf, der seit 1996 stattfindet, teil.

Während sich alle Lehrer im Kampfgericht befanden, engagierten sich viele Eltern bei der Betreuung der Laufstrecken und der umfangreichen Verpflegung während und zwischen den Läufen. Sportlich zeigte sich auch Schulleiterin Tanja Dietrich, die mit ihrem einjährigen Schulhund Lucky gleich zwei Mal über 2,5 Kilometer an den Start ging.

Die vielen Starter hatten die Wahl zwischen Crossläufen, einer Pendelstaffel um die Fissauer Bucht sowie dem Zehn-Kilometer-Lauf und –Duathlon. Besonders beliebt war erneut der Zehn-Kilometer-Lauf, an dem über 50 Sportler teilnahmen. Unter ihnen auch Stadtvertreter Matthias Rachfahl, der bei seiner fünften Teilnahme einer vorderen Platz in der Väter-Wertung einnahm. Umjubelter „Star“ war Daniel Garschke, der seinen härtesten Konkurrenten weit hinter sich ließ und den lautstarken Beifall von den Rängen im Fritz-Latendorf-Stadion sichtlich genoss. Ebenfalls in Rekordzeit lief Madita Ehrig als schnellste Schülerin ins Ziel. Auch Lotta Schirmer „knackte“ bei den Fünftklässlern den alten Schulrekord aus dem Jahr 2005 über 2,5 Kilometer Crosslauf. Auf die Sieger sowie alle Starter, die die Zehn-Kilometer-Distanz unter einer Stunde absolvierten, warteten die begehrten Voß-Lauf T-Shirts. Viel Spaß hatte auch die Abiturklasse Q2c, die einer Tradition folgend verkleidet die Laufstrecke absolvierten.

Birgit Behr, die gemeinsam mit Falk Freidel die Großveranstaltung organisiert hatte, zog ein rundum positives Fazit. „Die Stimmung war toll und das Wetter hat mitgespielt. Alle Starter sind ins Ziel gekommen. Zu dem großartigen Verlauf haben die Eltern durch ihr großes Engagement maßgeblich beigetragen“, sagte Birgit Behr. Nur ein junges Duathlon-Paar war im Ziel traurig. Sie hatten sich im Schlosspark verlaufen und so wertvolle Sekunden verloren.