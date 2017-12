Drei neue Gesichter in der Kirchengemeinde Süsel

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Dez.2017 | 13:04 Uhr

Drei neue Gesichter standen gestern Morgen im Mittelpunkt eines gut besuchten Gottesdienstes in der Sankt-Laurentius-Kirche: Yulia Zhivitsa (3. von links), Katharina Wolgast (2. von rechts) und Edgar Schulz (3. von rechts) wurden offiziell in ihre neuen Ämter eingeführt.

Yulia Zhivitsa hat am 1. Oktober die Stelle der Organistin übernommen. Die 33-Jährige, die im weißrussischen Minsk geboren wurde, hat Musik in ihrer Heimat und an der Musikhochschule Lübeck Kichemmusik studiert. Sie ist Nachfolgerin von Dorothea Dreessen, die nur gut zwei Jahre in Süsel tätig war und nach Wasbek gezogen ist.

Wesentlich länger war die Vorgängerin von Katharina Wolgast im Amt: Barbara Willnow trat nach 44 Jahren Dienst im kirchenlichen Kindergarten kürzlich in Ruhestand. Dessen Leitung hat Katharina Wolgast übernommen. Und der dritte Personalwechsel: Edgar Schulz wurde als Nachfolger von Anke Möller (2. von links) neuer stellvertretender Küster. Gestaltet wurde der Gottesdienst von den Pastoren Kristina Warnemünde und Matthias Hieber.