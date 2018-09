Drei Medaillen für den PSV

Eutiner Mehrkämpferinnen und -kämpfer erreichen bei den Deutschen Meisterschaften in Einbeck vordere Plätze

von Harald Klipp

16. September 2018, 23:17 Uhr

„Wir haben großes Glück, dass wir in Eutin eine Schwimmhalle haben, die uns gute Trainingsmöglichkeiten bietet“, stellt Susann Meyer fest. Die Trainerin des Polizeisportvereins Eutin erntete mit dem Eutiner Team die Früchte des intensiven Trainings. Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften erkämpften sich PSV-Athletinnen und -Athleten drei Medaillen. Und immer spielte das Schwimmen eine entscheidende Rolle.

Ein Wochenende ohne Ruhepause erlebte Matthias Faber, der im Schwimm-Fünf-Kampf in der Altersklasse 30 plus Deutscher Vizemeister wurde. Darüber hinaus gehörte er zum PSV-Trainerteam, betreute die anderen Eutiner Mehrkämpfer in den Schwimmdisziplinen mit. „Wir hatten den Vorteil, dass wir mit unserem großen Team die Sportlerinnen und Sportler nahezu optimal vorbereiten und betreuen konnten“, sagt Susann Meer. Neben ihr waren Janina Peglow, Lena Kastler, Bianca Stock und Matthias Faber sportlich für die Jahnkämpferinnen und -kämpfer verantwortlich.

Im Schwimmbecken machten Kara Peglow und Julia Groszewski in der Altersklasse 14/15 Boden gut, die sie bei ihrem durchwachsenen Start in den Jahn-Sechskampf verloren hatten, der aus je zwei Übungen im Turnen, der Leichtathletik sowie 50 Meter Schwimmen und dem Springen vom Ein-Meter-Brett besteht. „Übers Schwimmen und Springen haben die Beiden in den Wettkampf gefunden“, berichtet Susann Meyer, die Kara Peglows Leistungen im Kunstspringen hervorhob, wo sie mit über 8 Punkten den Grundstein für den inoffiziellen Titel einer Deutschen Vizemeisterin legte. Deutsche Meisterin wurde mit 64,288 Punkten Lisa Kirchner von der SG Nußloch. Kara Peglow erreichte 63,497 Punkte. Ihr dicht auf den Fersen blieb Julia Groszewski, die mit rund einem Zehntelpunkt Rückstand und 63,391 Zählern die Bronzemedaille erkämpfte. Das starke PSV-Ergebnis in dieser Altersklasse vervollständigte Lotta Karp, die den Wettbewerb mit 60,997 Punkten als Sechste beendete. Knapp an der Bronzemedaille vorbei schrammte Lasse Lux in der Altersklasse 14/15, der Vierter wurde. Hier belegte Paul Leithäuser den 15. Platz.

Ebenfalls den vierten Platz sicherte sich Hanna Plath, die im Deutschen Sechskampf eine Medaille knapp verpasste. Sie lag in der Endabrechnung mit 65,278 Punkten drei Zehntelpunkte hinter der Drittplatzierten Laura Neitz vom VfL Hameln. Deutsche Meisterin wurde hier Kristin Rötzel vom Haaner Turnerbund mit 66,462 vor Annika Müller vom TSV Schloß Neuhaus mit 65,934 Punkten.

„Das war ein super erfolgreiches Wochenende“, sagt Susann Meyyer. Der Einbecker Sportverein war bereits zum vierten Mal Ausrichter der Deutschen Meisterschaften und verdiente sich ähnlich viel Lob wie die trainingsfleißigen Athleten aus Eutin.