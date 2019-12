Plön : Drei iPads und Strom für Kunden in Plön

Eine schöne Nikolausüberraschung hatten die Stadtwerke Plön für ihre Neu- und Stammkunden parat.

von Michael Kuhr

18. Dezember 2019, 17:33 Uhr

Plön | Eine schöne Nikolausüberraschung hatten die Stadtwerke Plön für ihre Kunden (Neu- und Stammkunden) parat: Im Rahmen der Neueröffnung des Kundenbüros im Bürgerbüro, Lange Straße 22, verlosten die Stadtwerke Plön insgesamt drei iPads und fünf Gutscheine über 250 Kilowattstunden Strom.

Teilgenommen an der Verlosung der Gewinne haben neben den Neukunden auch alle Stammkunden für Energie und Wasser, an die zwei der drei iPads und die Stromgutscheine gingen. Im Gegensatz zu vielen üblichen Verlosungen haben sich die Stadtwerke Plön ganz bewusst entschieden, nicht nur Neukunden an der Verlosung teilnehmen zu lassen, sondern auch Stammkunden, um sich damit bei ihnen für ihre Treue zu den Stadtwerken Plön zu bedanken.

Im Bürgerbüro, in dem die Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Plön auch über die Möglichkeit sich an das Plöner Breitbandnetz (Glasfaser bis ins Haus) anzuschließen informieren, wurde der Gewinnerin eines iPads, Ingrid Mathenia, von Alexander Baumgärtner (Kaufmännischer Leiter), Mathias Stolten (Leiter Vertrieb und Kundenservice) sowie von Bürgermeister Winter zu ihrem Gewinn gratuliert. Neben Ingrid Mathenia hat auch Birte Wardeck ein iPad gewonnen; Stromgutscheine (je 250 Kw/h) haben erhalten: Hans-Jürgen Gartz, Inge Bodendorf und Elisabeth Filoda-Schwartze.