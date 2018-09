Drei Grömitzer sind in Hessen erfolgreich

von Harald Klipp

Mit einer überraschenden Bronzemedaille kehrten drei Seniorenathleten des TSV Grömitz von den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften aus Hessen zurück. Jens Petersen, Stefan Reinke und Andreas Kern standen im Team der Startgemeinschaft Ostsee, die bei den Titelkämpfen der Altersklasse M50 Edelmetall holten.

Jens Petersen glänzte dabei mit dem zweiten Platz im 800-Meter-Lauf, als er seine Jahresbestzeit um zwei Sekunden auf 2:19,41 Minuten verbesserte. Wichtige Punkte holte er im 3000-Meter-Lauf in 12:10,87 Minuten. Hervorragend war sein Auftritt als dritter Läufer der 4x100-Meter-Staffel, die in 48,70 Sekunden ihre Jahresbestzeit steigerte und als schnellste Staffel über die Bahn sprintete. Drei Mal auf den achten Platz kam Stefan Reinke, der im Hochsprung mit 1,46 Metern, Kugelstoßen mit 11,44 Metern und Diskuswerfen mit 33,51 Metern Wertungspunkte sammelte. Dritter Grömitzer Starter im Team war Andreas Kern, der in der zweiten Staffel und im Hochsprung mit 1,38 Metern eingesetzt wurde.

Die restlichen Teammitglieder gehören dem TSV Fahrdorf an. Den Deutschen Meistertitel holten sich die „Oldies“ der LG Kindelsberg/Kreuztal mit 9984 Punkten vor der LG Rems-Welland mit 9957 und dem Ostsee-Team mit 9750.