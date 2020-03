Arbeiten mit Corona – oder Arbeitsverbot : Drei Frauen aus drei Berufen berichten, wie sie mit der Situation umgehen

Podologin fühlt sich Patienten verpflichtet. Tagesmutter nutzt die Zeit mit ihrer Familie. Friseurin hat finanzielle Einbußen trotz Erlaubnis.

22. März 2020

„Ich mache weiter“Ostholstein | Sie ist 38 Jahre jung, gehört zur Risikogruppe wegen ihres angeborenen Herzfehlers und zahlreicher Operationen – und sie ist eine der wenigen Podologinnen im Kreis. „Ich mache weiter, weil meine Patienten mich brauchen und ich bin froh, dass ich es darf, denn ohne meine Behandlung würden viele ihre Füße verlieren“, sagt sie. Als Podologin macht sie medizinische Fußpflege, sie ist den Ärzten gleichgestellt und darf – im Gegensatz zur kosmetischen Fußpflege – weiterarbeiten und ist dankbar dafür, sagt sie: „Ich habe eine gewisse Verantwortung meinen Patienten gegenüber und möchte ihnen weiter helfen.“

Ihre Hygiene-Maßnahmen hat sie nochmal verschärft: Patienten kommen sofort in die Kabine, die nach jeder Behandlung komplett desinfiziert wird – „zum Schutz für die Patienten udn für mich“. Ihren Mundschutz nimmt sie nur ab, wenn sie allein ist im Geschäft – oder mit ihrem Sohn. Denn das ist die Kehrseite der Medaille. „Ich hätte zwar Anspruch auf die Notbetreuung, möchte aber weder meinen Sohn noch mich oder meine Familie gefährden, in dem ich ihn dort mit anderen betreuen lasse.“ Die langen Tage. Gerade mit Blick auf die Großeltern, die es zu schützen gelte, sei die Kinderbetreuung parallel zur Arbeit für sie wie viele andere enorme Herausforderung.

„Ich genieße“ - Tagesmutter nutzt die Zeit mit ihrer Familie

Yvonne B. arbeitet als qualifizierte Tagespflegefachkraft mit einer weiteren zusammen – ein sogenannter Zusammenschluss, der vom Land nicht als Ausnahme genehmigt wurde. Sie ist zuhause seitdem Schule und Kita dicht sind für die Eltern, die nicht in vermeintlichen systemrelevanten Berufen arbeiten in einer Zeit der Corona-Pandemie. „Die Eltern haben alle ganz gut reagiert, für ein Kind bin ich im Fall einer Notbetreuung da, beide Elternteile sind in der Hundertschaft und haben Bereitschaft zuhause, da ist das händelbar“, sagt die 41-Jährige.

Sie selbst genieße die Zeit, trotz Unsicherheiten, mit ihrer Familie zu der ein Erstklässler und eine 17-jährige Tochter gehört. „Unser Leben ist entschleunigt, ich kann jetzt jederzeit für meine Kinder da sein, wir haben Zeit für lange ausgiebige Gespräche, Spaziergänge mit Hund, zum Kuscheln oder Lesen. Das kennen wir sonst nur aus Urlauben. Alle Mahlzeiten zusammen zu sein, das ist Luxus und wirklich schön. Uns schweißt das alles noch mehr zusammen“, sagt sie. Sie habe gemerkt, worauf sie und ihre Kinder während ihrer teils 55-Stunden-Woche haben verzichten müssen und sie freue sich nun einmal mehr, ab Sommer nur noch 35 Stunden zu arbeiten. Die Feier zum 18. Geburtstag im Mai wurde zur Sicherheit der Großeltern bereits verschoben.

Friseurin: „Ich muss durchhalten“

Für die einen ist der Friseurbesuch in dieser oder einer anderen Zeit ein Luxus, etwas das zur Kategorie „Ich gönn’ mir mal was“ gehört. Die selbstständige Friseurin, mit der der Ostholsteiner Anzeiger sprach, freut sich, dass sie noch arbeiten und ihren Salon bislang öffnen darf – sie gehört laut Regierungserklärung zu den erlaubten Dienstleistungen. „Aber wir merken auch, dass es weniger wird“, sagt sie. Einige Kunden sagen ab, das verstehe sie. Erkältete Kunden würden wieder heimgeschickt. Dies sei zu gefährlich und unverantwortlich.

Mit Mundschutz arbeite sie noch nicht, wenngleich anders als bei der medizinischen Fußpflege der Kopf und damit die Gefahr der Tröpfcheninfektion hoch sei. „Wir haben Handschuhe, waschen uns regelmäßig die Hände und desinfizieren. Und natürlich hoffen wir, dass es gut geht“, sagt sie mit Blick auf die Gesamtsituation. Es seien generell schwierigere Zeiten, nun noch ein Einnahmerückgang, vielleicht ein Ausgangsverbot und damit ein leeres Geschäft bei laufenden Kosten. „Das geht nicht lange, für alle nicht. Da kann man nur hoffen und versuchen, durchzuhalten“, sagt die Unternehmerin. Sie lasse sich gerade beraten, ob Kurzarbeit eine Option ist.