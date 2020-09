Oldenburg : Drei bestätigte Corona-Fälle in zwei Schulen

Die Werkstufe am Förderzentrum und zwei Klassen der Grundschule am Wasserquell sind betroffen.

15. September 2020, 10:04 Uhr

Oldenburg | In zwei Schulen in Oldenburg wurden bislang drei Corona-Fälle bestätigt. Die Nachricht machte gestern in Elternkreisen die Runde, nachdem die Testergebnisse bekannt wurden.

Betroffen ist das Förderzentrum Kastanienhof. In der Werkstufe gibt es bislang ein bestätigten Fall. Die rund 40 betroffenen Schüler der Kohorte sind in Quarantäne, ebenso die Lehrer und Fachkräfte, wie die Schulleitung auf Nachfrage bestätigte.

Gesundheitsamt agiert verschieden an Grundschule und Förderzentrum

Zwei weitere positiv getestete Schüler sind an der Oldenburger Grundschule am Wasserquell. Die Schüler gehen dort in eine zweite und vierte Klasse und sollen vergangenen Freitag das letzte Mal in der Schule gewesen und übers Wochenende getestet worden seien. Die Eltern wurden am Montagnachmittag darüber informiert, als das Ergebnis der Rektorin Gesine Böllnitz vorlag. Anders als beim Förderzentrum schickte das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein die Kinder der beiden betroffenen Klassen zwar in Quarantäne, Lehrkräfte der Kohorte sowie Geschwisterkinder dürfen laut Information des Amtes im Elternbrief jedoch weiterhin zum Unterricht oder in die Kita. Warum ist das so? Der Ostholsteiner Anzeiger fragt nach und hält euch auf dem Laufenden.