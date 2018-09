Drei Alternativen nach dem Högsdorfer Müllstreit

von Michael Kuhr

21. September 2018, 12:34 Uhr

Der Petitionsausschuss des Landtags unter Vorsitz von Doris von Sayn-Wittgenstein (AfD) hat das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zurate gezogen, um dem Högsdorfer Klaus-Peter Klasen Wege für die Lösung seines Müllproblems aufzuzeigen.

Wie berichtet, besteht aus Sicht der Kreisverwaltung für die Einwohner ein Anschlusszwang an die Müllentsorgung durch die Abfallwirtschaft des Kreises Plön. Da das Müllfahrzeug jedoch Klasens 850 Meter von der Hauptstraße entfernten Hof im Schoppelweg nicht anfahren kann, da der Weg zu schmal sei, sollte Klasen seine Mülltonnen selber vor an die Straße zur Sammelstelle bringen. Doch dazu sieht sich der 71-Jährige physisch nicht in der Lage, forderte eine Einzelfallregelung und wandte sich an den Petitionsausschuss, der sich Ende Mai vor Ort über die Situation informierte.

27 Jahre lang habe er seinen Restmüll in blauen Säcken entsorgt und im Kofferraum seines Wagens zur Müllsammelstelle an der Hauptstraße gebracht, argumentierte Klasen. Er will nicht für eine Leistung bezahlen, die er nicht in Anspruch nehme. Eine Möglichkeit, so der Petitionsausschuss in seiner Antwort, wäre gewesen, an der Hauptstraße „eine durch Einhausung gesicherte und abschließbare Restmülltonne im Einfahrtsbereich des Schoppelwegs“ zu bauen. Das aber hatte die Gemeindevertretung am 16. Juni abgelehnt.

Zweitens habe der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, sprich die Abfallwirtschaft, die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Abholservice einzurichten. Drittens, und diese Möglichkeit käme Klasen entgegen, könnte mit dem Kreis die Nutzung amtlicher Abfallsäcke vereinbart werden.

Klasen bewertet es positiv, dass sich der Ausschuss mit seiner Petition befasst hat. „Wichtig erscheint mir die Aussage, dass es unter anderem möglich ist, Restmüllsäcke zu verwenden“, reagierte er auf das Schreiben, „wie seit ewigen Zeiten von mir praktiziert. Mal abwarten, wie der Kreis darauf reagiert.“