„Dreckiger“ Porsche ist der Hingucker

von Bernd Schröder

15. September 2018, 15:40 Uhr

Da schauen Dennis Leske und seine Söhne Jacob (4) und Samuel (8) ganz genau hin: Die gelochten Bremsscheiben dieses Porsche 911 GTS gehörten zu den Details, die bei der Parade von etwa 30 hochkarätigen Sportwagen am frühen Sonnabendnachmittag an der Stadtbucht für Staunen und Fachsimpeln sorgten. Die Boliden kühlten ihre Motoren während einer Ausfahrt des „Drivers Club“ vorübergehend in Eutin ab. Dabei stahl der Porsche den anderen Fahrmaschinen von Alpine A 110 über Aston Martin DB 11 Volante oder Ferrari F 12 Berlinetta bis zu Lamborghini Aventador ob seiner Farbgebung die Schau: Was aus der Ferne wie Rost und Schmutz aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als kunstvolle Illusion.