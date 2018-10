Fehmarn : Drachenfest auf Fehmarn

Über 90 Künstler und Piloten machen am Wochenende den Himmel bunt.

von Alexander Steenbeck

15. Oktober 2018, 14:58 Uhr

Sie sorgen für ein buntes Treiben am Himmel oder – bei Flaute – am Boden: Vom 19. bis 21. Oktober präsentieren Drachenkünstler ihre fliegenden Objekte am Südstrand auf Fehmarn. Geflogen wird – wind- und wetterabhängig – am Freitag von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr (Nachtflugshow gegen 19 Uhr) und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Den Besuchern wird ein eintrittsfreies Familien-Spektakel mit vielen Attraktionen geboten: metergroße Exponate von Drachenfliegern aus aller Welt, beeindruckende Vorführungen und eine Nachtflugshow am Samstagabend. Davor können die kleinen Gäste mit „Capt’n Sharky“ beim Laternenumzug ihren Laternen zeigen.

Für die Familien wird es wieder den Strandmuschelpark geben, außerdem eine Sandspiel-Ecke und Fußball-Tore. Für die Kleinen haben die Organisatoren ein Bastel- und ein Lese-Zelt eingerichtet, dort wartet ein Lillifee-Glücksrad mit Gewinnen, dazu gibt es ein Bobby-Car-Parcours. Interessierte können auf der Rasenfläche wieder Trend-Sportarten ausprobieren. Und auf der Bühne gibt es kunterbunte Unterhaltung für die ganze Familie und eine Schlemmermeile entlang der Veranstaltungsfläche dazu Stände von Händlern und Kunsthandwerkern.