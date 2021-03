Wahlkreis6 Plön-Neumünster : Dr. Kristian Klinck (Preetz) tritt für die SPD bei der Bundestagswahl an

Delegierte stimmten per Brief zwischen Kristian Klinck und Tobias Slenczek ab.

Plön/Neumünster | Der 40-jährige Lehrer Dr. Kristian Klinck (Preetz) tritt bei der Bundestagswahl im September im Wahlkreis 6 Plön-Neumünster für die SPD an. An einer per Briefwahl vollzogenen Abstimmung beteiligten sich 88 Wahlkreisdelegierte. Weiterlesen: Kristian Klinck und Tobias Slenczek wollen im Walhkreis Plön-Neumünster in den Bundestag einziehen 64 Stimmen e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.