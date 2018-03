Dr. Grützmacher geht nach Ahrensburg

von Bernd Schröder

19. März 2018, 18:03 Uhr

Ein leitender Mitarbeiter verlässt die Gemeinde: Dr. Christoph Grützmacher, Leiter des Fachbereichs I mit den Sachbereiche Hauptamt und Kämmerei, wechsele zum 1. Juni zur Stadtverwaltung Ahrensburg (Kreis Stormarn), sagte Malentes Bürgermeisterin Tanja Rönck gestern auf OHA-Anfrage. Die Verwaltungschefin will den Abgang nutzen, um die Verwaltung neu zu ordnen. Künftig solle es wieder einen büroleitenden Beamten geben, kündigte Rönck an, die diesen Plan heute im Hauptausschuss vorstellen will. „Das ist in meinen Augen praktikabler.“ Grützmacher habe ihr bereits bei ihrem Amtsantritt signalisiert, dass er sich verändern wolle. Mit ihm verliere die Verwaltung einen „fachlich sehr kompetenten und sehr zuverlässigen Mitarbeiter“.