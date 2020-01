Eutin-Fissau : Dornröschenschlaf des Kaiser-Wilhelm-Turms soll ein Ende haben

Die Dorfschaft Fissau will das 130 Jahre alte Denkmal an der Landesstraße 174 wiederbeleben.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

20. Januar 2020, 16:04 Uhr

Eutin-Fissau | Erneuter Anlauf, den Kaiser-Wilhelm-Turm aus seinem im Dornröschenschlaf zu reißen: Auf Initiative des Dorfvorstandes Fissau ist es mit Unterstützung der Stadt Eutin und der Straßenmeisterei Scharbeutz gelungen, den gesperrten Aussichtspunkt weitgehend freizuschneiden. Somit ist das rund 130 Jahre alte Bauwerk von der Landesstraße 174 zwischen Eutin und Malente wieder weithin sichtbar.

Der denkmalgeschützte Turm war in den vergangenen Jahren immer weiter zugewachsen. „Dieses fast in Vergessenheit geratene Kleinod war in den letzten Dorfschaftsversammlungen immer wieder ein Thema“, teilte die Dorfschaft mit. Das Schattendasein des 1890/91 erbauten und rund 20 Jahre später stillgelegten Aussichtsturms auf dem Kaiser-Wilhelm-Berg soll damit beendet werden.

Durch den Freischnitt ergab sich zudem die Möglichkeit, den Turm auch im Dunkeln durch Beleuchtung besonders in Szene zu setzen. Er erstrahlt nun zeitlich begrenzt in wechselnden Farben. Unterstützung fand die Dorfschaft hier bei der Firma OH-Event und der Familie Röske. Letztere stellte den Stromanschluss zur Verfügung.

„Die gesamte Aktion soll dazu dienen, dass der fast vergessene Aussichtsturm wieder in das Bewusstsein der Menschen kommt“, teilte der Dorfvorstand mit.

Immer wieder Anläufe zur Reaktivierung

Die Idee einer Reaktivierung ist nicht neu: Bereits 1993 gab es Bestrebungen, den Aussichtsturm wieder zu beleben, ihn gar zu öffnen. Die Pläne der Stadtväter wurden zwar mit der Landesdenkmalpflege mit dem Naturpark Holsteinische Schweiz abgestimmt. Doch auch ein weiterer Anlauf – 2005 hatte der Architekt Jörg Fleischer aus Krummsee die Initiative ergriffen – scheiterte. Vor 15 Jahren hatte die Naturschutzbehörde das Fällen von zwei Eichen abgelehnt, die einem freien Blick vom Turm aus im Wege standen.

Der Turm war vor 130 Jahren zu Ehren des deutschen Kaisers Wilhelm I. gebaut worden. Der Fissauer Kriegerverein hatte dazu Spenden in Höhe von 9681 Mark gesammelt. Der Turm aus Felssteinen an der Südspitze des Kellersees stellte einen so genannten „Lug ins Land“ dar. Bis zum Ersten Weltkrieg war er für zehn Pfennig, später für 20 Pfennig zu besteigen, wobei jeder Besucher auch eine Ansichtskarte erhielt. Zwar wurde der markante Aussichtspunkt 1926 unter Denkmalschutz gestellt, doch seit der „Plünderung“ im Zuge des Ersten Weltkriegs nie wieder wirklich in den Urspungszustand versetzt. Seitdem war er weitgehend dem Verfall preisgegeben.

Weitere Pläne bereits in Arbeit

Die neuen Ideen für die Zukunft des Turmes möchte die Dorfschaft Fissau in den nächsten Wochen bekannt geben.