SieLbeck : Dorfvorstand: Neuwahl und Abschied

Constanze Emde

06. März 2020, 15:05 Uhr

Eutin | Auf der Dorfschaftsversammlung der Sielbecker wurde, neben den Neubauprojekten und Diskussionen zum Radweg an der L139 (wir berichteten), ein neuer Vorstand gewählt.

Nach fünf engagierten Jahren verabschiedeten sich Susanne Damlos und Marion Klindt-Rönnfeld berufs- und familienbedingt aus dem Vorstand. Neben den wiedergewählten Ulrich Grage und Martin Syring ließ sich der Unternehmensberater und Sielbecker Berend Neumann (55) zur Wahl aufstellen. Er habe in der Vergangenheit den Dorfvorstand immer schon mit der Homepage sowie bei Präsentationen udn in digitalen Fragen unterstützt, sodass er einen guten Einblick in dessen Arbeit habe gewinnen können. „Nun ist es an der Zeit, sich noch aktiver einzubringen für unser schönes Dorf und ich freue mich darauf“, sagte Neumann als frischgewählter im Bunde. Er habe seine ersten Lebensjahre in Sielbeck verbracht und lebe nun bereits seit zehn Jahren wieder im Ort.