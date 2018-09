Doppelschlag bringt den TSV Pansdorf auf die Siegerstraße

von Harald Klipp

Der TSV Pansdorf hat in der Fußball-Landesliga Holstein 3:1(2:0) gegen den FC Dornbreite gewonnen. Vor 155 Zuschauern übernahmen die Gäste aus Lübeck zunächst die Spielkontrolle und setzten sich in der Anfangsphase in der Pansdorfer Hälfte fest. Allerdings verpasste es der FC Dornbreite, sich zwingende Torchancen zu erarbeiten.

Die Gäste kombinierten gefällig vor dem Strafraum, brachten die Pansdorfer Abwehr jedoch nicht in große Verlegenheit. So konnten sich die Pansdorfer befreien. Timo Kirstein und Joel Denker bereiteten mit einem Pass auf Marwin Miljic das erste Tor vor, der den Ball an Torhüter Yannick Bethmann vorbei zum 1:0 einschob (25.). Dornbreite hatte kaum Zeit, das Gegentor zu verdauen, als Felix Krüger frei gespielt wurde und auf den heraus eilenden Bethmann zustürmte. Krüger lupfte den Ball über den Schlussmann zum 2:0 ins Netz (27.).

Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Zwar hatten die Gäste weiterhin mehr Ballbesitz, wirkten aber zu inkonsequent im Abschluss.

Nach dem Seitenwechsel baute Paul Manthe die Führung sogar auf 3:0 aus (76.). Zwar verkürzte Dornbreite durch Andreas Gomig auf 1:3 (87.), doch für eine Aufholjagd reichte es nicht. Pansdorf brachte den komfortablen Vorsprung über die Zeit und feierte den zweiten Saisonsieg.

„Die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie in der Lage ist, wenn wir als Kollektiv auftreten und gewissenhaft arbeiten. Natürlich hat der FC Dornbreite mit seinen starken Individualisten das Spiel gemacht und mehr Ballbesitz gehabt. Doch dabei wirkten die Gäste auch recht lust- und ideenlos. Das konnten wir eiskalt ausnutzen“, meinte der Pansdorfer Trainer Helge Thomsen.