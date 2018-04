Doch noch Ostereier-Suche

von Michael Kuhr

02. April 2018, 13:38 Uhr

Daran hatte nach den Schneefällen am Sonnabend wohl kaum noch einer geglaubt: Wenn schon die Ostereier-Suche am Sonntag bei vielen vom schneebedeckten Garten ins Haus verlegt werden musste, so hatte die CDU Plön am gestrigen Ostermontag richtiges Glück. Bei strahlendem Sonnenschein waren über 200 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in den Apfelgarten kurz vor der Prinzeninsel gekommen. Dort hatten die CDU-Mitglieder über 600 Ostereier versteckt. So zeigten sich der Plöner CDU-Ortsvorsitzende André Jagusch und die CDU-Kandidatenriege für die Kommunalwahl mit der Resonanz der Plöner sehr zufrieden.