Eutin : DLRG Eutin stellt alle Aktivitäten ein

Absage der geplanten Jahresversammlung, Ausbildung und Rettungssport ab.

18. März 2020, 09:41 Uhr

Eutin | Je mehr sich das Corona-Virus ausbreitet, desto mehr sind auch Organisationen, Vereine und Institutionen gefordert, passende Maßnahmen zu ergreifen, um das Virus einzudämmen und dessen Ausbreitung zu verlangsamen. „Gerade wir, als eine Organisation, die Leben rettet, stehen ganz erheblich in der Verantwortung und Fürsorge für unsere Mitglieder, Kursteilnehmer und Mitmenschen“, sagte Karin Masannek, Vorsitzende der DLRG Eutin. Daher hat sich der Vorstand entscheiden, dass die DLRG Eutinbis zur Wiederaufnahme des allgemeinen Schulunterrichts sämtliche Veranstaltungen einstellt. Dies umfasst vor allem den gesamten Schwimmbetrieb (Ausbildung und Rettungssport), aber auch die Jugendarbeit sowie Versammlungen, wie die Jahresversammlung, die am 22. März geplant war.

Training erfolgreich, aber vergebens

Die Landesveranstaltungen wie das Landesjugendtreffen mit den Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen sind ebenfalls bis auf Weiteres verschoben. Das ist auch für die Jugend der DLRG Eutin von Bedeutung. Denn „hierfür hat sie sich bereits bei den Vereinsmeisterschaften der DLRG Eutin vorbereitet, die nach längerer Pause dieses Jahr von der DLRG-Jugend wiederbelebt wurde“, so Masannek. Mit mehr als 50 Teilnehmern und Helfern fand diese noch vor der Corona-Krise statt. „Alle Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften waren Gewinner, von den Minis, die eine Bahn über 25 Meter Brust, eine Bahn mit Leine und eine Bahn Rücken mit Brett schwammen“, so Masannek. Die Altersklassen maßen sich in Disziplinen über Freistil, Flossenschwimmen in Rückenlage und Hindernisschwimmen. Die Schnellsten bekamen Pokale, die weiteren Medaillen und alle bekamen eine Urkunde für die Teilnahme.

Weitere Infos per E-Mail an geschaeftsstelle@eutin.dlrg.de oder im Internet unter https://eutin.dlrg.de