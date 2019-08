Eutin/Büchen : DLRG Eutin ist bei „Rock am Pool“

DLRG Eutin bietet Stand-up-paddling-Polo bei „Rock am Pool“ in Büchen an.

von oha

05. August 2019, 09:02 Uhr

Eutin/Büchen | Die DLRG Eutin hat am Wochenende bei „Rock am Pool“ SUP-Polo im Waldschwimmbad in Büchen angeboten. Neben einer Musikbühne und einigen Verpflegungsständen konnten die Kinder und Jugendlichen aber auch einige Erwachsene versuchen, sich auf den zuerst wackeligen Boards zu balancieren und unter vollem Einsatz den Ball ins gegnerische Tor zu werfen um ihrem Team zum Sieg zu verhelfen. Die Begeisterung war groß, sodass viele Badegäste gleich bei mehreren Spielen erfolgreich teilnahmen und die Nachfrage nach den Boards bis zum Ende der Veranstaltung anhielt. Die Eutiner Jelena, Juri, Vanessa und Rudi hatten nach eigenen Angaben so viel Spaß, dass sie im nächsten Jahr den Besuch wiederholen werden.