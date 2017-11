Diskussion um Zuschüsse für Kultur

von Constanze Emde

erstellt am 23.Nov.2017 | 00:27 Uhr

Wer finanzielle Unterstützung in nicht unerheblicher Höhe von der Stadt erwartet, der sollte auch im Ausschuss Rede und Antwort stehen können – so das Fazit der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses am Dienstagabend.

Ausschlaggebend für eine kurze Diskussion darüber war der Antrag über 16 000 Euro von Hans-Wilhelm Hagen für seine Vorhaben im Rahmen von Classical Beat. Die Verwaltung schlug eine Förderung in Höhe von 5000 Euro vor. Doch da Hagen nicht im Ausschuss war und die Fraktionen noch Fragen hatten, inwieweit beispielsweise die Classical-Beat-Reihe auch die Kultur Eutins bereichere, wurde der Antrag vorerst aus dem Haushaltsplan für 2018 genommen. „Das können wir, falls wir so entscheiden, ja über den Nachtragshaushalt regeln“, lautete die Mehrheitsmeinung.

Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog war im Ausschuss, um weiterhin für die Unterstützung von 75 000 Euro pro Jahr zu bitten. „Wir arbeiten gemeinsam mit einem Beratungsunternehmen an einer konzeptionellen Neuausrichtung und zahlen das auf eigene Kosten. Sobald da Ergebnisse vorliegen, würden wir die Ihnen gern vorstellen“, sagte Herzog. Sein Antrag wurde vom Ausschuss ebenso positiv der Stadtvertretung empfohlen wie für das Blues-Fest (10 000 Euro) und die Blues-Challenge (12 000), Kulturbund (30 000), Kommunales Kino Binchen (10 000), Weber-Tage (8000), Kirchenmusik (4000) und Mischpoke (2500). Einmalig für die 350-Jahr-Feier 2018 erhält die Schützengilde 3500 Euro. Die SPD wollte den Betrag kappen, stellte sie doch die Kulturförderfähigkeit in Frage. „Der Verein existiert in erster Linie für sich selbst“, sagte Hanjo Iwanowitsch (SPD). FDP und CDU sahen das anders: „Sie müssen nur schauen, was in der Königswoche in der Stadt und auf

dem Vogelberg für jedermann los ist“, sagte Sascha Clasen (CDU). Margret Möller (FDP) erinnerte, dass die Stadt bislang nie einen Antrag der Schützen erhalten habe, das Jubiläum zu würdigen sei.